Причиной ДТП с трамваями в Москве стал сбой в системе управления вагоном

По заключению комиссии, причиной аварии стал технический сбой в работе системы управления одного из вагонов. Водитель трамвая - женщина со стажем 23 года - действовала профессионально и в полном соответствии с инструкцией.

В настоящее время сервисная служба производителя проводит внеплановое обследование всех систем управления на вагонах этой серии, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

Столкновения двух трамваев произошло сегодня, 15 марта около 9:30 утра. В результате инцидента, по последним данным, пострадали 22 пассажира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».