Причиной ДТП с трамваями в Москве стал сбой в системе управления вагоном

Специалисты Московского метрополитена и представители компании-производителя завершили расследование утреннего ДТП с участием двух трамваев маршрута №6 на улице Водников на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве достигло 22

По заключению комиссии, причиной аварии стал технический сбой в работе системы управления одного из вагонов. Водитель трамвая - женщина со стажем 23 года - действовала профессионально и в полном соответствии с инструкцией.

В настоящее время сервисная служба производителя проводит внеплановое обследование всех систем управления на вагонах этой серии, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

Столкновения двух трамваев произошло сегодня, 15 марта около 9:30 утра. В результате инцидента, по последним данным, пострадали 22 пассажира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Официальный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
