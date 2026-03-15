Причиной ДТП с трамваями в Москве стал сбой в системе управления вагоном
Специалисты Московского метрополитена и представители компании-производителя завершили расследование утреннего ДТП с участием двух трамваев маршрута №6 на улице Водников на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.
По заключению комиссии, причиной аварии стал технический сбой в работе системы управления одного из вагонов. Водитель трамвая - женщина со стажем 23 года - действовала профессионально и в полном соответствии с инструкцией.
В настоящее время сервисная служба производителя проводит внеплановое обследование всех систем управления на вагонах этой серии, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.
Столкновения двух трамваев произошло сегодня, 15 марта около 9:30 утра. В результате инцидента, по последним данным, пострадали 22 пассажира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
