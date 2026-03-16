Орбан: Брюссель готовит Европу к войне
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан на антивоенном митинге в Будапеште заявил, что его страна не присоединится к возможным военным действиям Евросоюза против России и сохранит нейтралитет.
Он охарактеризовал Венгрию как «остров спокойствия и безопасности» в условиях растущей глобальной нестабильности. Политик раскритиковал курс Брюсселя, который, по его словам, переходит на военные рельсы и намерен наращивать поставки оружия и финансовую помощь Киеву. Премьер-министр выразил обеспокоенность возможной отправкой европейских военных на украинскую территорию, подчеркнув, что Будапешт должен дистанцироваться от этого сценария.
Он также отметил, что его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» рассчитывает на победу в предстоящих парламентских выборах 12 апреля, чтобы продолжить курс на защиту национальных интересов. По словам Орбан, будущее венгерской молодежи должно быть связано с развитием собственной страны, а не с участием в боевых действиях за рубежом.
Президент Украины Владимир Зеленский стремится к поражению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
