Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 113 дронов ВСУ
Днем и вечером 15 марта российские силы ПВО за 6 часов уничтожили 113 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 14:00 до 20:00 часов по Москве.
В Минобороны уточнили, что 73 дрона ВСУ удалось сбить над Брянской областью, 18 - над Московским регионом, в том числе 14 БПЛА, летевших на Москву. В министерстве добавили, что 7 БПЛА были ликвидированы над Калужской областью, шесть - над Смоленской, пять - над Курской. Еще по одному БПЛА были сбиты над Белгородской, Тверской и Ярославской областями и над акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны сообщили, что утром 15 марта российские силы ПВО за 6 часов сбили 125 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
