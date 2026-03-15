СМИ: На Кубе третий день проходят протесты из-за энергокризиса и дефицита еды

На Кубе третий день подряд проходят массовые акции протеста против систематических отключений электроэнергии и острого дефицита продуктов питания. Протестующие громят административные здания и магазины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, МВД Кубы уже арестовало как минимум пятерых участников беспорядков. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что власти понимают отчаяние людей, но не допустят насилия и вандализма.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе «недружественным захватом», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
