СМИ: На Кубе третий день проходят протесты из-за энергокризиса и дефицита еды
15 марта 202619:38
На Кубе третий день подряд проходят массовые акции протеста против систематических отключений электроэнергии и острого дефицита продуктов питания. Протестующие громят административные здания и магазины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, МВД Кубы уже арестовало как минимум пятерых участников беспорядков. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что власти понимают отчаяние людей, но не допустят насилия и вандализма.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе «недружественным захватом», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
