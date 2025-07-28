Как добавил собеседник НСН, несмотря на масштабную популярность мультфраншизы, время может сыграть с ней злую шутку.

«На мой взгляд, действительно, время прошло. Не знаю, соберет ли мультфильм. Все может сложиться иначе, чем они рассчитывают. Возможно, прежде не могли договориться с Эдди Мерфи и сойтись с ним графике. Он – основной герой, его озвучка – основа мультфильма, без него нельзя делать. Возможно, считали, что Кот приоритетнее. Я не фанат мультфильмов, редко их смотрю, но понимаю, что второй "Кот в сапогах" гениален, невероятно нарисован. Они, видимо, вот туда больше били, а сейчас решили вернуться к истокам. Сегодня есть такой тренд»,- сказал Баженов.

Ранее актер и режиссер дубляжа Вадим Андреев заявил, что готов вернуться к озвучиванию роли Осла из мультфильмов о Шреке. Он подчеркнул, что будет заинтересован в этой работе при условии официального для России дубляжа, передает «Радиоточка НСН».

