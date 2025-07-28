«Придут семьями»: BadComedian о мультфильме про Осла из «Шрека»
Создатели спин-оффа «Шрека» делают ставку на фанатов, которые росли вместе с персонажами, однако после выхода первого мультфильма прошло много времени, что может повлиять на сборы нового проекта, сказал НСН Евгений Баженов.
Поскольку первый мультфильм о Шреке вышел в 2001 году, у франшизы уже есть большая аудитория, заинтересованная в продолжении истории любимых персонажей, однако сборы могут оказаться не такими впечатляющими, заявил в беседе с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Актер Эдди Мерфи, озвучивающий Осла в мультфильмах о «Шреке», заявил, что старт работы над новой частью франшизы намечен на осень 2026 года, пишет Screen Rant. По его словам, фильм расскажет об Осле и его семье. Баженов допустил, что продюсеры сознательно делают ставку на эту тему, желая привлечь семейную аудиторию.
«Шрек как персонаж давно въелся во все сферы медиа. Аудитория огромная, перспективная. Мне кажется, это прагматичный расчет продюсеров: "Те, кто рос на "Шреке", придут с семьями. Расскажем им про семью Осла, довольно странноватую, но веселую". Это холодный расчет без попыток преподнести что-то новое с неожиданной стороны. Люди, которые росли на "Шреке", уже сами с детьми. Они должны всей семьей пойти на спин-офф про Осла из "Шрека" смотреть про быт и тяжбы семейной жизни», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, несмотря на масштабную популярность мультфраншизы, время может сыграть с ней злую шутку.
«На мой взгляд, действительно, время прошло. Не знаю, соберет ли мультфильм. Все может сложиться иначе, чем они рассчитывают. Возможно, прежде не могли договориться с Эдди Мерфи и сойтись с ним графике. Он – основной герой, его озвучка – основа мультфильма, без него нельзя делать. Возможно, считали, что Кот приоритетнее. Я не фанат мультфильмов, редко их смотрю, но понимаю, что второй "Кот в сапогах" гениален, невероятно нарисован. Они, видимо, вот туда больше били, а сейчас решили вернуться к истокам. Сегодня есть такой тренд»,- сказал Баженов.
Ранее актер и режиссер дубляжа Вадим Андреев заявил, что готов вернуться к озвучиванию роли Осла из мультфильмов о Шреке. Он подчеркнул, что будет заинтересован в этой работе при условии официального для России дубляжа, передает «Радиоточка НСН».
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