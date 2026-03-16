СМИ: Иран высмеял призывы Трампа обеспечить безопасность Ормузского пролива

Призыв американского лидера Дональда Трампа к странам, покупающим нефть с поставкой через Ормузский пролив, обеспечить безопасность этого пути вызвал ироничную реакцию Ирана, сообщает Die Welt.

Трамп призвал страны самостоятельно обеспечивать безопасность Ормузского пролива

По данным издания, Тегеран высмеял это, назвав «криком о помощи». Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири напомнил, что ранее США «ложно заявили об уничтожении иранского флота» и о сопровождении танкеров в Ормузском проливе. Он отметил, что теперь Вашингтон сам просит подкрепления у других стран.

Ранее Трамп заявил, что ряд стран планирует отправить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

