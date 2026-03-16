СМИ: Иран высмеял призывы Трампа обеспечить безопасность Ормузского пролива
Призыв американского лидера Дональда Трампа к странам, покупающим нефть с поставкой через Ормузский пролив, обеспечить безопасность этого пути вызвал ироничную реакцию Ирана, сообщает Die Welt.
По данным издания, Тегеран высмеял это, назвав «криком о помощи». Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири напомнил, что ранее США «ложно заявили об уничтожении иранского флота» и о сопровождении танкеров в Ормузском проливе. Он отметил, что теперь Вашингтон сам просит подкрепления у других стран.
Ранее Трамп заявил, что ряд стран планирует отправить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Иран высмеял призывы Трампа обеспечить безопасность Ормузского пролива
