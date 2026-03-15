Силы ПВО за день сбили 44-й украинский дрон, летевший на Москву

Силы ПВО сбили очередной - 44-й украинский БПЛА, летевший в сторону столицы. Об этом вечером 15 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

Минобороны: ПВО за сутки сбило 605 дронов ВСУ

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне, 14 марта, российские средства ПВО ликвидировали на подлёте к Москве 65 украинских беспилотников.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ПВО сбило 605 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
