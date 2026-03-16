СМИ: Хаменеи до гибели утвердил план действий на случай нападения США и Израиля
Покойный верховный лидер Ирана Али Хаменеи до своей гибели утвердил план действий на случай, если США и Израиль решат напасть на страну, сообщает SNN со ссылкой на официального представителя Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наэини.
По его словам, США не учитывали, что Хаменеи определил доктрину войны, которая заключалась в том, что война будет иметь региональное измерение. Отмечается, бывший верховный лидер рассмотрел несколько оперативных планов, которые были утверждены еще до его смерти.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о гибели нового верховного лидера Ирана Хаменеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Хаменеи до гибели утвердил план действий на случай нападения США и Израиля
- СМИ: Иран высмеял призывы Трампа обеспечить безопасность Ормузского пролива
- СМИ: Трамп дал понять Мерцу, что Россия сильна, а Украина слаба
- Орбан: Брюссель готовит Европу к войне
- «Рубин» разгромил «Локомотив» в матче 21-го тура РПЛ со счетом 3:0
- Причиной ДТП с трамваями в Москве стал сбой в системе управления вагоном
- Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 113 дронов ВСУ
- Силы ПВО за день сбили 44-й украинский дрон, летевший на Москву
- Ушёл из жизни заслуженный артист России Владимир Ершов
- СМИ: На Кубе третий день проходят протесты из-за энергокризиса и дефицита еды