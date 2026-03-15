Ушёл из жизни заслуженный артист России Владимир Ершов

Владимир Ершов родился 23 сентября 1957 года. Окончив в 1984 году Школу-студию МХАТ, он сразу пришёл в театр на Бронной, где сыграл множество ярких ролей и стал одним из ведущих артистов труппы.

Широкому зрителю Ершов запомнился по ролям в культовом детективном сериале «Следствие ведут знатоки», а также в фильмах «Визит к Минотавру», «Государственная граница» и других проектах.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким Владимира Ершова. Информация о месте и времени прощания с актёром будет объявлена дополнительно.

