Ушёл из жизни заслуженный артист России Владимир Ершов
На 69-м году жизни скончался известный российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Владимир Ершов. О трагической новости сообщила пресс-служба Московского драматического театра на Малой Бронной, где артист служил с 1984 года и до последних дней.
Владимир Ершов родился 23 сентября 1957 года. Окончив в 1984 году Школу-студию МХАТ, он сразу пришёл в театр на Бронной, где сыграл множество ярких ролей и стал одним из ведущих артистов труппы.
Широкому зрителю Ершов запомнился по ролям в культовом детективном сериале «Следствие ведут знатоки», а также в фильмах «Визит к Минотавру», «Государственная граница» и других проектах.
Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким Владимира Ершова. Информация о месте и времени прощания с актёром будет объявлена дополнительно.
Горячие новости
