СМИ: Трамп дал понять Мерцу, что Россия сильна, а Украина слаба
Американский лидер Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем дал понять, что конфликт вокруг Украины развивается в пользу России, сообщает Financial Times.
По данным издания, глава правительства ФРГ, который провел встречу с президентом США 3 марта в Вашингтоне, приехал с картами и графиками, стремясь убедить Трампа усилить давление на Россию. Однако, глава Белого дома не проявил особого интереса к детальному обсуждению ситуации вокруг конфликта.
Газета отмечает, что американский президент продолжает придерживаться мнения, что Украина ослабевает, а Россия сохраняет свою мощь.
Ранее Трамп заявил, что с Путиным проще, чем с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
