«Рубин» разгромил «Локомотив» в матче 21-го тура РПЛ со счетом 3:0

Счёт в матче открыл защитник «Рубина» Игор Вуячич на 23-й минуте. На 55-ой Егор Тесленко удвоил счет. Точку в игре поставил полузащитник Даниил Кузнецов, забивший на 70-й минуте. Надо отметить, что на 44-й минуте защитник «Локомотива» Максим Ненахов получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Несмотря на поражение, «Локомотив» сохраняет третью строчку в турнирной таблице РПЛ с 41 очком. Лидерует «Краснодар» с 46 очками, на втором месте - «Зенит» (45). После победы «Рубин» поднялся на восьмое место (29 очков).

В следующем туре, 22 марта, «Локомотив» примет на своём поле тольяттинский «Акрон», а «Рубин» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».