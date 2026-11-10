Приманка для зрителя: Как Паттинсон стал претендентом на роль Джеймса Бонда
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) заявил НСН, что участие Николаса Холта было бы логичным, но больше привлечет аудиторию именно Роберт Паттинсон.
Роберт Паттинсон стал бы неожиданной заменой Дэниэлу Крэйгу на роль агента 007, зрителей этот экспериментальный ход точно привлечет, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Актер Роберт Паттинсон неожиданно присоединился к списку претендентов на роль легендарного агента 007. Как сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники, экранные пробы с его участием прошли в выходные 24 октября, в Лондоне. По данным издания, Паттинсон вошел в число финалистов наряду с ранее известными кандидатами - Каллумом Тернером, Джеком Лауденом и Джошем О’Коннором. Также в кулуарах обсуждается возможное участие Николаса Холта, который в свое время уже конкурировал с Паттинсоном за роль Бэтмена. Баженов назвал эту идею неожиданной, но оправданной.
«Итоговое восприятие, конечно, будет зависеть от качества фильма, но выбор на главную роль Паттинсона мне кажется очень удачным ходом, потому что это очень сильно привлечет внимание аудитории. Конечно, более аутентичным можно считать Николаса Холта, но лично я болел бы за Паттинсона, потому что это неожиданный ход и интересное решение. Я думаю, что сейчас можно экспериментировать, ничего плохого в этом нет, как когда-то с сериалом «Доктор Кто» было. С Бондом можно в ту же серию уйти, потому что неожиданные решения приманивают зрителя. В моем мироощущении актеры на роль агента 007 – это всегда актеры с именем, хоть и не очень устоявшиеся обычно. Из вариантов сегодня у нас есть Холт, который уже тоже относительно известный. Тут есть два решения: взять не очень известного актера, попытаться разыграть эту карту, сократить бюджет, а также дать шанс актеру на будущее, либо сделать неожиданно и взять того же Паттинсона», - рассказал он.
Официальная дата выхода нового (26-го) фильма о Джеймсе Бонде пока не объявлена, однако по прогнозам киноиндустрии и инсайдерским данным релиз ожидается в 2028 году, а съемки могут начаться в 2027 году.
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