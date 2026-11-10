«Итоговое восприятие, конечно, будет зависеть от качества фильма, но выбор на главную роль Паттинсона мне кажется очень удачным ходом, потому что это очень сильно привлечет внимание аудитории. Конечно, более аутентичным можно считать Николаса Холта, но лично я болел бы за Паттинсона, потому что это неожиданный ход и интересное решение. Я думаю, что сейчас можно экспериментировать, ничего плохого в этом нет, как когда-то с сериалом «Доктор Кто» было. С Бондом можно в ту же серию уйти, потому что неожиданные решения приманивают зрителя. В моем мироощущении актеры на роль агента 007 – это всегда актеры с именем, хоть и не очень устоявшиеся обычно. Из вариантов сегодня у нас есть Холт, который уже тоже относительно известный. Тут есть два решения: взять не очень известного актера, попытаться разыграть эту карту, сократить бюджет, а также дать шанс актеру на будущее, либо сделать неожиданно и взять того же Паттинсона», - рассказал он.

Официальная дата выхода нового (26-го) фильма о Джеймсе Бонде пока не объявлена, однако по прогнозам киноиндустрии и инсайдерским данным релиз ожидается в 2028 году, а съемки могут начаться в 2027 году.

