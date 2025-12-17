«Самое сложное для меня и для всех нас – это быть соразмерными. Есть авторы, которые требуют определенных усилий, чтобы стать соразмерными, понять объем, потому что, играя пьесу Шекспира, надо играть автора, а автор – гигант. Софокл, Эсхил, Шекспир и Чехов, у каждого есть своя атмосфера. Наша главная задача — пытаться ощутить этот размер размышлений Шекспира и уровень через шутки, события, сюжет. Если нам удается, то возникает дыхание Шекспира, который, вообще-то, всё писал в тавернах, выпив бутылку или две кислого французского вина, закусывая земляникой, поэтому мы пытаемся так к нему относиться, как будто он сидит в зрительном зале, попивает из кружки и кивает головой», - рассказал режиссер.

Исполнитель роли Макбета актер Евгений Ткачук признался, что в начале боялся браться за этот материал.