«Закусывая земляникой»: Кончаловский рассказал о работе над спектаклем «Макбет»
Чтобы поставить пьесу Шекспира, необходимо быть соразмерным автору, заявил в беседе с НСН режиссер Андрей Кончаловский.
Главной задачей при работе над «Макбетом» было пытаться ощутить размер размышлений и уровень Уильяма Шекспира. Об этом режиссер Андрей Кончаловский заявил спецкору НСН, побывавшему на пресс-показе спектакля в столичном театре Моссовета. Главные роли исполнили Евгений Ткачук и Юлия Высоцкая.
«Самое сложное для меня и для всех нас – это быть соразмерными. Есть авторы, которые требуют определенных усилий, чтобы стать соразмерными, понять объем, потому что, играя пьесу Шекспира, надо играть автора, а автор – гигант. Софокл, Эсхил, Шекспир и Чехов, у каждого есть своя атмосфера. Наша главная задача — пытаться ощутить этот размер размышлений Шекспира и уровень через шутки, события, сюжет. Если нам удается, то возникает дыхание Шекспира, который, вообще-то, всё писал в тавернах, выпив бутылку или две кислого французского вина, закусывая земляникой, поэтому мы пытаемся так к нему относиться, как будто он сидит в зрительном зале, попивает из кружки и кивает головой», - рассказал режиссер.
Исполнитель роли Макбета актер Евгений Ткачук признался, что в начале боялся браться за этот материал.
«Я на первых репетициях протестовал и говорил, давайте другой материал возьмем, но со временем, погружаясь в специфику и в глубину шекспировского текста, темы, задачи, которую мы разбирали, о притягательности зла, пришлось погружать себя в это, стало очень любопытно и интересно. В таком ракурсе я никогда не работал. Это моя первая полноценная работа над Шекспиром. Андрея Кончаловского отличает от прочих режиссеров масштаб его личности, тот уровень мысли, который он может позволить себе», - заметил актер.
Исполнительница роли Леди Макбет Юлия Высоцкая заявила, что во время работы над спектаклем сложилась команда мечты.
«Для меня эта работа — значит еще один шанс поработать с выдающимся режиссером Андреем Сергеевичем Кончаловским и с замечательным партнером Женей Ткачуком, со всеми артистами нашего театра. Мне кажется, сложилась команда, просто команда мечты. Женщина, которая так любит своего мужчину, что готова для него абсолютно на всё, это бывает в любой культуре от европейской, от самых холодных скандинавских стран до Дальней Азии. Я думаю, что любая культура, в принципе, такую любовь может показать. Все остальное – это форма», - сказала актриса.
