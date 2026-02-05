Работать не хотят: В России раскрыли зарплаты в сфере ЖКХ

Сегодня не только россияне не хотят работать в сфере ЖКХ, никто не хочет работать за официальную зарплату, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«За последние два года не только россияне не хотят работать в сфере ЖКХ, никто не хочет работать за официальную зарплату. До этого года зарплата была в районе 50-60 тысяч рублей. В мегаполисах, в Москве, Питере человек подумает, шевелиться ли за 100 тысяч рублей…Есть многие виды деятельности, где больше зарплата, сейчас многие уходят в курьеры. В советское время в Москву, например, приезжали работники из других регионов в сферу ЖКХ. У нас техника, там люди за рулем просто сидят. Надо процесс автоматизировать не только на дорогах, но и во дворах», - рассказал он.

Это иллюзия, что мигранты из Индии будут дешевле, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

