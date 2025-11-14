Актриса Бабушкина рекомендовала новых «Идиотов» и развеяла театральные стереотипы
14 ноября 202521:30
Олег Цуриков
Михаил Судаков
Молодые актеры не копируют старших, сказала в эфире НСН Кристина Бабушкина, посоветовав спектакли с новогодним вайбом.
В России много талантливых молодых театральных актеров, при этом они не стараются копировать мэтров, заявила специальному корреспонденту НСН актриса театра и кино Кристина Бабушкина.
«Сейчас невероятное талантливое молодое поколение. Например, у нас, в Московском художественном театре потрясающие молодые актеры и актрисы: это и Денис Парамонов, и Илья Козырев, и другие. Копируют ли младшие старших? Это стереотипное мышление. Когда ты яркий, когда ты проявляешься на сцене как индивидуальность, зачем кого-то копировать?» - сказала Бабушкина на церемонии вручения премии журнала «Ok!».
При этом актриса рассказала, какие спектакли МХТ имени Чехова могут зарядить зрителей новогодним вайбом.
«Это потрясающий спектакль "Восемь разгневанных женщин" и сейчас будет премьера спектакля "Идиоты", которую сделал Сережа Волков», - заключила собеседница НСН.
Режиссер Андрей Прикотенко ранее рассказал «Радиоточке НСН» о премьере поставленного им спектакля «Анна Каренина» в Малом театре.
