Экс-глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики получил пожизненный срок
Бывший глава непризнанной бывшей Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян был приговорён азербайджанским судом к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что аналогичное наказание Бакинский военный суд назначил и двум другим чиновникам бывшей НКР: экс-министру обороны Левону Мнацаканяну и бывшему замкомандующего армянскими силами Давиду Манукяну.
Указанным лицам были предъявлены обвинения, в том числе, в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, геноциде и пытках, терроризме, создании преступного сообщества.
Экс-главы непризнанной бывшей НКР Аркадий Гукасяни Бако Саакян получили по 20 лет тюрьмы.
Ранее в Азербайджане запросили пожизненный срок для экс-госминистра непризнанной бывшей НКР Рубена Варданяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
