Экс-глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики получил пожизненный срок

Бывший глава непризнанной бывшей Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян был приговорён азербайджанским судом к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что аналогичное наказание Бакинский военный суд назначил и двум другим чиновникам бывшей НКР: экс-министру обороны Левону Мнацаканяну и бывшему замкомандующего армянскими силами Давиду Манукяну.

Указанным лицам были предъявлены обвинения, в том числе, в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, геноциде и пытках, терроризме, создании преступного сообщества.

Экс-главы непризнанной бывшей НКР Аркадий Гукасяни Бако Саакян получили по 20 лет тюрьмы.

Ранее в Азербайджане запросили пожизненный срок для экс-госминистра непризнанной бывшей НКР Рубена Варданяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

