Режиссер Чащин признался, что получает угрозы из-за спектакля «Каренина»
Данил Чащин заявил НСН, что после премьеры спектакля «Каренина» на Большой сцене РАМТа получает либо восторженные отзывы, либо угрозы.
Режиссер Данил Чащин в пресс-центре НСН признался, что не все поняли его вариант «Карениной».
«Буквально позавчера у меня состоялась премьера спектакля «Каренина» на Большой сцене РАМТа. Мне три дня пишут отзыва очень разные. Одни в восторге, другие пишут с угрозами, как вам не стыдно. Понятно одно, что равнодушных осталось мало. Это спектакль по мотивам «Карениной». Это самый экранизируемый роман в мире, мы хотели сделать свое видение. В сюжете не так много путей развития, но есть разное восприятие. Там очень сильная команда», - рассказал он.
Главные роли в спектакле исполнили Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Дмитрий Лысенков, Виталий Коваленко, Дмитрий Чеботарев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
