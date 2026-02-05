В России опровергли угрозу исчезновения продуктов с маркетплейсов
Независимо от того, приравняют маркетплейсы к торговым сетям или нет, положение дел для покупателя не изменится — категории товаров и их ассортимент останутся прежними, сказал НСН Алексей Кременсков.
Спор между торговыми сетями и макетплейсами может растянуться надолго, но потребитель вряд ли столкнется с отсутствием товаров в ассортимете. Об этом НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Ретейлеры и производители продуктов в лице Ассоциации компаний розничной торговли направили письмо на имя вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко с предложением приравнять маркетплейсы к торговым сетям, обязав их выкупать продукты у поставщиков и запретив маркетплейсам влиять на цены, в том числе через финансирование скидок. Об этом сообщило издание «Ведомости». Кременсков призвал не приравнивать оппонентов друг к другу, но уравнять в правах.
«Речь о том, чтобы уравнять ретейлеры и маркетплейсы, идет уже достаточно давно. У каждой стороны свои интересы. Считаю, что уравнять их права обязательно, но приравнивать их друг к другу, наверное, не имеет смысла. Маркетплейс надо рассматривать как интернет-магазин, не имеющий выставочной торговой зоны, к магазинам хотят приравнять пункты выдачи. Вероятность того, что правительство пойдет навстречу ретейлерам и производителям продуктов, — 50:50. Спор этот может длиться вечность, каждый раз приводятся новые доводы, и никто не знает, разрешится ли он когда-нибудь», — сказал Кременсков.
Маркетплейсы Ozon и Wildberries уже выступили против подобных предложений. По их мнению, если принять предлагаемые меры, с маркетплейсов просто исчезнут продукты. Собеседник НСН опроверг подобные заявления, подчеркнув, что ситуация для обычного потребителя в любом случае не изменится.
«Для покупателя вряд ли что-то поменяется. Товары как продавались, так и будут продаваться, их категории не изменятся. У универсальных маркетплейсов тот же самый ассортимент товаров, что и у обычных магазинов, кроме алкоголя. Если разрешат продавать алкоголь, разницы между супермаркетом и маркетплейсом не будет никакой. Ряд маркетплейсов продает даже скоропортящиеся продукты через доставку», — уточнил эксперт.
Ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил НСН, что скидки на маркетплейсах не должны зависеть от того, картой какого банка пользуется покупатель.
