В России призвали приглашать мигрантов из США и Европы
России нужны мигранты из Греции, Франции, Америки, Италии, из развитых стран, заявил НСН Константин Крохин.
Приглашать мигрантов из Афганистана и Индии небезопасно, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Как мы можем сделать фильтрацию при въезде мигрантов из Афганистана, учитывая, что под видом работников к нам могут приехать и террористы? При всем уважении к индусам, там тоже есть внутренние проблемы, это кастовое общество, это 52 касты. Там официальная сегрегация по социальному признаку, по половому признаку. Это очень разные взгляды и менталитеты. Нам не нужны мигранты из Афганистана, Сирии, из Средней Азии. Нам нужны мигранты из Греции, из Франции, из Америки, из Италии, из развитых стран… Такие мигранты есть, но их мало», - рассказал он.
Россия и Афганистан проводят переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов, Кабул рассчитывает на положительное решение, заявил посол исламского эмирата в РФ Гуль Хасан, передает ТАСС. Он обратил внимание, что Афганистан является страной с молодым населением и правительство прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе.
