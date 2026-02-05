Пострадавшим жителям Курской области выделили почти 1,3 млрд рублей

Уточняется, что это средства из резервного фонда Правительства. Они предназначены на компенсацию расходов граждан за наём жилья.

«Для почти 21 тысячи семей, которые вынужденно покинули свои дома», - говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что в период с ноября 2024 года по декабрь 2025 года на эти цели уже было направлено около пяти млрд рублей.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Курской области программа ежемесячных выплат для эвакуированных жителей выполнила свою задачу и уступает место долгосрочным программам развития, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

