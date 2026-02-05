Уиткофф: Делегации России и Украины договорились об обмене 314 военнопленными

По его словам, это первый подобный обмен за пять месяцев.

Уиткофф отметил, что несмотря на необходимость сделать ещё много работы, подобные шаги «демонстрируют, что последовательное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты».

«Обсуждения продолжатся, в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс», - заключил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обсудила с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом необходимость скорейшей разблокировки обменов пленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

