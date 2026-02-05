Умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко

Официальный представитель семьи Татьяна Кириенко рассказала, что Леонтенко «умерла мирно, дома». Прощание с ней пройдёт 6 февраля на Преображенском кладбище в Москве.

Гитана Леонтенко - цирковая артистка, наездница и танцовщица. Замуж за Баталова она вышла в 1963 году, это был второй брак актёра. Своего супруга Леонтенко пережила на 9 лет.

Ранее на 90-м году жизни умерла телеведущая и диктор, преподаватель Высшей национальной Школы телевидения Светлана Жильцова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

