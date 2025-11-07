В Малом театре рассказали о разрушительной силе «Анны Карениной»
Сложно поставить роман «Анна Каренина» без темы разрушения семьи, хотя надо сказать, что мы постарались всячески сделать так, чтобы этого не произошло, заявил НСН режиссер-постановщик Андрей Прикотенко.
Трагическая сила спектакля «Анна Каренина» заключается в разрушительной и безжалостной любви, заявил НСН постановщик Андрей Прикотенко.
Премьера спектакля по роману Льва Толстого «Анна Каренина» состоялась на Исторической сцене Малого театра 7 ноября. В качестве режиссера-постановщика и автора сценической версии текста, а также постановщика хореографических номеров выступил художественный руководитель новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко. Он подчеркнул, что главный акцент в этом спектакле сделал на семью.
«Главный акцент постановки - на семье. Всё крутится вокруг неё. Все вращается вокруг того, что возникает любовь между людьми, она превращается в семью, возникают дети, и это бесконечный цикл. Сложно поставить роман Толстого «Анна Каренина» и без темы разрушения семьи, хотя надо сказать, что мы постарались всячески сделать так, чтобы этого не произошло. Основной эмоциональный фон, как раз связан с этим обстоятельством, потому что Каренин в спектакле отличается от того, что написал Толстой. Мне казалось, если сценически сделать Каренина таким, как в романе, выбор Анны будет очевиден в пользу Вронского, и тогда дальше слишком быстро всё будет предопределено. От нашего Каренина в исполнении Виктора Низового уйти почти невозможно, и поэтому любовь оказывается в этом случае разрушительна, безжалостна, и в ней, собственно, есть вся трагическая сила этого спектакля», - рассказал постановщик.
Он также отметил, что постарался сохранить все основные линии романа Льва Толстого.
«Мне, как автору сценической версии, удалось сохранить все основные линии романа Льва Толстого. Было бы проще, если бы можно было оставить только историю Карениной и Вронского, а также Алексея Александровича Каренина, но тогда бы спектакль лишился эпического объема, который возникает у каждого при прочтении романа. Мне кажется, что спектакль как-то очень удачно соединяется с артистами и, вообще, со многим из того, что есть в Малом театре. Постановка очень выгодно смотрится в этом бесконечном, огромном сценическом пространстве Малого театра», - добавил Прикотенко.
Ранее актриса Ангелина Стречина призналась НСН, что всегда мечтала сыграть роль Анны Карениной, и получила приглашение сыграть эту роль в новом спектакле в РАМТ без проб.
