Он также отметил, что постарался сохранить все основные линии романа Льва Толстого.

«Мне, как автору сценической версии, удалось сохранить все основные линии романа Льва Толстого. Было бы проще, если бы можно было оставить только историю Карениной и Вронского, а также Алексея Александровича Каренина, но тогда бы спектакль лишился эпического объема, который возникает у каждого при прочтении романа. Мне кажется, что спектакль как-то очень удачно соединяется с артистами и, вообще, со многим из того, что есть в Малом театре. Постановка очень выгодно смотрится в этом бесконечном, огромном сценическом пространстве Малого театра», - добавил Прикотенко.

Ранее актриса Ангелина Стречина призналась НСН, что всегда мечтала сыграть роль Анны Карениной, и получила приглашение сыграть эту роль в новом спектакле в РАМТ без проб.

