«Это утопия!»: Когда Россия полностью заместит автокомпоненты
Татьяна Арабаджи заявила НСН, что сегодня Россия в основном закупает автозапчасти у Китая и Белоруссии, но отметила, что все источники импорта раскрывать нельзя.
Ни один автомобильный рынок ни одной страны не локализован на 100%, даже Китая, поэтому мечты о полном импортозамещении – это утопия. Такое мнение в беседе с НСН выразила директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
В конце января — начале февраля в России открылись несколько заводов по выпуску автокомпонентов. Так, например, новый кластер по производству запчастей открылся в Калининграде, пишут «Известия». Первая очередь включает в себя сразу семь производственных площадок: выпуск электронных систем управления, электродвигателей, пластиковых деталей, выхлопных систем, автомобильных сидений и других деталей. Арабаджи рассказала, когда Россия сможет почти полностью импортозаместить компонентную базу.
«Наши производители стараются заместить и делают все, что от них зависит. По каждой марке и модели своя ситуация. Первый режим промышленной сборки у нас был введен в 2005, и тогда мы начали заниматься локализацией, импортозамещением. А в 2022 году от нас все ушли, и мы остались без продукта. Так что 17 лет мы этим занимались и вот к чему пришли. Все производить от винтика до суперсложного элемента мы никогда не будем. Любой рынок, даже самый развитый, на 100% никогда не локализован. Даже Китай. Все равно где-то есть какое-то уникальное сырье, микросхемы. Поэтому это утопия, и мы здесь не уникальны», - рассказала она.
Также Арабаджи раскрыла, что Россия закупает автомобильные запчасти из дружественных стран, однако всех поставщиков раскрывать отказалась.
«Сегодня мы импортируем запчасти из дружественных стран - это Белоруссия и Китай в первую очередь. Вообще импорт запрещено анализировать именно для того, чтобы не было понятно, откуда и каким образом что везется», - подытожила она.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил НСН, что единая база данных китайских запчастей не поможет ни автосервисам, ни водителям в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Господдержку иностранных студентов объяснили продолжением дела Петра I
- «Дешевле инженера»: К чему приведет сокращение платных мест в вузах
- «Капризы электроники»: Автоэксперт объяснил отказ систем безопасности у «китайцев»
- Кондитер объяснил рост цен на любимые россиянами Snickers и Bounty
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157»
- Вырубать нельзя помиловать: За что американский клен приравняли к борщевику
- Песков: Публикации о связи Эпштейна со спецслужбами РФ заслуживают только шуток
- Из Макрона ничего не выйдет: Кому ЕС поручит переговоры с Путиным
- European Aquatics разрешила российским юниорам выступать с флагом и гимном
- «Это утопия!»: Когда Россия полностью заместит автокомпоненты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru