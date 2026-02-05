«Наши производители стараются заместить и делают все, что от них зависит. По каждой марке и модели своя ситуация. Первый режим промышленной сборки у нас был введен в 2005, и тогда мы начали заниматься локализацией, импортозамещением. А в 2022 году от нас все ушли, и мы остались без продукта. Так что 17 лет мы этим занимались и вот к чему пришли. Все производить от винтика до суперсложного элемента мы никогда не будем. Любой рынок, даже самый развитый, на 100% никогда не локализован. Даже Китай. Все равно где-то есть какое-то уникальное сырье, микросхемы. Поэтому это утопия, и мы здесь не уникальны», - рассказала она.

Также Арабаджи раскрыла, что Россия закупает автомобильные запчасти из дружественных стран, однако всех поставщиков раскрывать отказалась.

«Сегодня мы импортируем запчасти из дружественных стран - это Белоруссия и Китай в первую очередь. Вообще импорт запрещено анализировать именно для того, чтобы не было понятно, откуда и каким образом что везется», - подытожила она.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил НСН, что единая база данных китайских запчастей не поможет ни автосервисам, ни водителям в России.

