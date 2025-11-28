Режиссер Франдетти раскрыл детали творческого тандема с Бастой
Кто-то открывает для себя Маяковского, а кто-то –Басту, в этом суть современного искусства, заявил НСН Алексей Франдетти.
Рэпер Баста сразу же согласился принять участие в спектакле «Маяковский», затем сотрудничество переросло в «Любовь без памяти», заявил режиссер, лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Алексей Франдетти в пресс-центре НСН.
«С Василием у нас не было никаких проблем, когда мы договаривались об этом. Его любимым поэтом является как раз Владимир Владимирович Маяковский. Я позвонил ему и сказал, что мне бы хотелось, чтобы первым был спектакль именно «Маяковский». Интересно, что кто-то открывает для себя Маяковского, а кто-то – наоборот Басту. Это такой кросс-культурный процесс, что замечательно. Спектакль вышел впервые в 2023 году. А в этом сезоне мы с Василием сделали новый проект – мюзикл «Любовь без памяти», про Василия и с его песнями. Это стало большой и резонансной премьерой в сфере музыкальных театров», - рассказал он.
Авторами муздрамы «Маяковский» выступили Василий Вакуленко (Баста) и его команда Gazgolder (музыка и стихи), а также драматург Ника Симонова.
В 2025 году зрителям представили также мюзикл «Любовь без памяти». Авторами стали музыкальный продюсер Баста (Василий Вакуленко) и режиссер Алексей Франдетти. Автор пьесы — Антон Аносов, а продюсерами выступают Надежда Соловьева, Евгений Финкельштейн и Николай Дуксин.
