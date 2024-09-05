Закон не писан? Минкультуры пообещало активнее бороться с кинопиратами

«Понятно, что эта ситуация не выглядела таким образом в России в тот момент, когда присутствовали официальные дистрибьюторы. Это стало определенным вызовом для всей индустрии в тот момент, когда американские крупные студии покинули РФ, и тут же появились желающие воспользоваться этой ситуацией», – добавила она в комментарии ТАСС и подчеркнула, что это недопустимо ни при каких условиях.

УЖЕСТОЧАТЬ ЗАКОНЫ НЕ ХОТЯТ

При этом министр считает, что необходимости ужесточать действующее законодательство для борьбы с «пиратским» прокатом фильмов в кинотеатрах нет.

«Мы будем бороться с «пираткой», она убивает отечественный кинопоказ, в принципе экономику российского проката. Что-то менять в законодательстве, чтобы его ужесточать, нет никакой необходимости. Просто надо внимательнее на всех уровнях следить за тем, что идет в отечественном прокате», – сказала она.

Любимова также указала, что чем больше «пиратских» кинопоказов, тем меньше перспектив развития российского национального кинематографа. Но действующее законодательство позволяет с этим бороться, считает она.

Кроме того, глава Минкультуры вспомнила об угрозе крупнейших кинопрокатчиков в апреле, пообещавших не предоставлять ключи для легального показа тем кинотеатрам, которые показывают «пиратские» копии.

«Нам нужно добиться, чтобы в индустрии было такое количество блокбастеров, чтобы одна мысль о том, что российские кинопрокатчики заберут ключи от российского контента, была бы абсолютно недопустимой в голове любого владельца кинотеатра», – уверена Любимова.