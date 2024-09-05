Закон не писан? Минкультуры пообещало активнее бороться с кинопиратами

Ольга Любимова сообщила, что кинотеатры продолжают нарушать закон: в 2024 году завели 100 дел о нелегальном показе. Между тем в индустрии уверены в рекордных сборах «пиратского» фильма «Дэдпул и Россомаха» после провального лета. 

Более сотни административных дел о нелегальном кинопрокате возбудили в этом году в России, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это прямое нарушение действующего законодательства», – сказала она.

По словам Любимовой, полностью справиться с проблемой теневого кинопроката, когда кинотеатры показывали голливудские блокбастеры, не удалось. Министр отметила, что проблема «пиратского» показа в кинотеатрах и в интернете существует не последние два года, а с момента существования авторского права. Проблема актуальна для многих стран, особенно тех, где развита система кинопроката, указала она.

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«Понятно, что эта ситуация не выглядела таким образом в России в тот момент, когда присутствовали официальные дистрибьюторы. Это стало определенным вызовом для всей индустрии в тот момент, когда американские крупные студии покинули РФ, и тут же появились желающие воспользоваться этой ситуацией», – добавила она в комментарии ТАСС и подчеркнула, что это недопустимо ни при каких условиях.

УЖЕСТОЧАТЬ ЗАКОНЫ НЕ ХОТЯТ

При этом министр считает, что необходимости ужесточать действующее законодательство для борьбы с «пиратским» прокатом фильмов в кинотеатрах нет.

«Мы будем бороться с «пираткой», она убивает отечественный кинопоказ, в принципе экономику российского проката. Что-то менять в законодательстве, чтобы его ужесточать, нет никакой необходимости. Просто надо внимательнее на всех уровнях следить за тем, что идет в отечественном прокате», – сказала она.

Любимова также указала, что чем больше «пиратских» кинопоказов, тем меньше перспектив развития российского национального кинематографа. Но действующее законодательство позволяет с этим бороться, считает она.

Кроме того, глава Минкультуры вспомнила об угрозе крупнейших кинопрокатчиков в апреле, пообещавших не предоставлять ключи для легального показа тем кинотеатрам, которые показывают «пиратские» копии.

«Нам нужно добиться, чтобы в индустрии было такое количество блокбастеров, чтобы одна мысль о том, что российские кинопрокатчики заберут ключи от российского контента, была бы абсолютно недопустимой в голове любого владельца кинотеатра», – уверена Любимова.

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ПИРАТСКИЕ РЕЛИЗЫ И «ПРОВАЛЬНОЕ» ЛЕТО

Между тем ни один фильм не собрал летом-2024 в российском прокате более 500 млн рублей, при этом Ольга Любимова ранее отчиталась о больших успехах. Сборы этого лета действительно лучше лета-2023 и лета-2022, подтвердили НСН эксперты индустрии. Они отметили, что годовой прогноз сборов теперь, судя по всему, придется понижать с 43-44 млрд до 41-42 млрд рублей.

В конце весны в киноиндустрии предупреждали о грядущем «ужасном провале» лета. Самым кассовым фильмом сезона в России стал американский ужастик «Собиратель душ» с Николасом Кейджем (сборы 373 млн рублей). В ТОП-5 также попали комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным (307 млн рублей), мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» (269 млн рублей), а также комедии «Непослушники» (218 млн рублей) с Гошей Куценко и Виктором Хориняком, и «Не одна дома» (213 млн рублей) с блогерами Давой и Миланой Хаметовой. Ни о каких фильмах-миллиардерах, к которым успели привыкнуть российские зрители в начале года и весной, речи летом не шло.

Тем не менее, глава Минкультуры нашла повод для радости и сообщила, что кассовые сборы этого лета стали максимальными за последние три года.

«Кассовые сборы этого лета стали максимальными за последние три года. За июнь и июль объем рынка отечественного проката составил 5,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей. По итогам прошлого года сборы отечественных картин увеличились более чем в два раза по отношению к 2022 году, составив 28,1 млрд рублей», – говорила она.

Недавно в кинотеатрах начали нелегально показывать супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха». Кинокритик Давид Шнейдеров отмечал в разговоре с НСН, что картина может стать самым кассовым «пиратским» релизом 2024 года в России, обойдя «Барби» и «Оппенгеймера».

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«Он вполне может побить цифры "Оппенгеймера" и "Барби", потому что этот фильм рассчитан на более широкую аудиторию. "Оппенгеймер" – это фильм для интеллектуалов, "Барби" – это фильм для девочек подросткового возраста и младше, а "Дэдпул и Росомаха" – это вполне себе массовое кино. И это позор для России, что у нас ворованные фильмы бьют рекорды в прокате», – сказал Шнейдеров.

По оценке издания «Бюллетень кинопрокатчика», общие сборы «Дэдпула и Росомахи» составили в РФ уже 600 млн рублей, мировые сборы фильма превысили 1,2 миллиарда долларов.

Штраф за прокат или показ фильма без прокатного удостоверения в России составляет от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение – от 100 до 200 тысяч рублей. Решение о таких показах владельцы киносетей принимают самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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