В России начались съемки новогоднего фильма «Небриллиантовая рука»
Телеканал ТНТ начал съемки музыкального фильма «Небриллиантовая рука», сюжет которого основан на культовой комедии Леонида Гайдая с Юрием Никулиным в главной роли.
Действие картины будет происходить в вымышленной советской эпохе наших времен. Зрителей ждет множество отсылок на популярные фильмы, сериалы и мемы, а также предметы современности. Так, на экранах мелькнут и новейшие смартфоны, и фен Dyson, и популярный у российских туристов Дубай. Зрители также услышат отсылки к известным музыкальным произведениям.
Главные роли исполнят Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Режиссерами проекта стали Миша Семичев и Роман Ким («Самоирония судьбы!», «Иван Васильевич меняет все»), а продюсерами - Аркадий Водахов, Тина Канделаки, Марина Разумова и Борис Ханчалян. Премьера фильма запланирована на 31 декабря.
Ранее кинопродюсер и основатель кинокомпании Gala Production Галина Стрижевская рассказала, что турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах «Великолепный век» и «Чёрная любовь», принял участие в съёмках новой части фильма «Ёлки», передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru