«Лунтик» сдуется? Режиссер предрек резкое снижение сборов мультфильма

Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» стал лидером кинопроката в России в прошедший уикенд. Как следует из данных ЕАИС Фонда кино, новый релиз заработал в прокате около 110 млн рублей. Бронзит заметил, что зрители явно ждали этот проект, однако допустил, что прибыль постепенно может пойти на убыль.

«Это замечательно. Фильм явно ждали, на него пошли. Как рационалист все же предположу, что на этой неделе все может закончиться. Прибыль пойдет на убыль, поскольку дети пошли в школу. Старт хороший, но сейчас показатели резко упадут. Судя по отзывам в интернете, люди довольны, проект всем нравится. Дети и те, кто в своем детстве смотрели Лунтика - это и есть целевая аудитория. По долгу службы отбывать повинность вместе с детьми придут и родители, они удивятся, что им это тоже понравится. Я бы призывал взрослых идти в кинотеатр, даже если у них нет детей. Но насколько они поверят в Лунтика - не знаю», - сказал он.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил «Радиоточке НСН», что основной объем сборов мультфильма о Лунтике придется на начало сентября. По его словам, проект вряд ли будет столь же успешен, как «Чебурашка», которому удалось заработать в прокате более 7 млрд рублей.

