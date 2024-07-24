«Взрыва не будет»: Россияне не пойдут в кинотеатры на фильм о Трампе

Российский зрителей не сильно заинтересует фильм «Ученик», рассказывающий о молодости кандидата в президенты США Дональда Трампа, предположили в интервью НСН главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская и кинокритик Давид Шнейдеров.

Премьера фильма картина Али Аббаси «Ученик» прошла в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, при этом пока нет договоренностей о его прокате в США. На этом фоне СМИ сообщили, что картину покажут в России в конце октября, накануне президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября. Ромодановская усомнилась, что «Ученик» вызовет бум в российских кинотеатрах.