«Zа Неточку!»: Хинштейн с Никитиным защитили Достоевского от провокаторов
Губернатор Никитин первым вступился за Достоевского с Платоном, его порыв попыталась подхватить Собчак, а депутат Хинштейн спас писателей от «запрета» вслед за традиционной радугой.
В поле зрения политиков и общественности в среду попали Федор Михайлович Достоевский и другие знаменитые писатели.
В СМИ появился «черный список» произведений, в которых якобы нашли пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), молниеносно превратившийся в западной интерпретации в «запрет в России Достоевского и Платона».
После чего в дело пришлось вмешиваться депутату Хинштейну, защитившему от нападок (и даже от некоторых коллег) автора «Идиота».
НЕТОЧКА И ГУБЕРНАТОР
Книжную информационную бомбу накануне вечером взорвал «Коммерсантъ», решивший проверить публикацию журналиста-иноагента Александра Плющева о списке книг, якобы изъятых из продажи «Мегамаркетом». Господа журналисты получили в маркетплейсе подтверждение факта «изъятия», после чего их весть подхватили многочисленные оппозиционные СМИ.
В числе «запретных» книг, в частности, оказались «Неточка Незванова» Достоевского, «Портрет Дориана Грея», Оскара Уайльда, «Счастливчики» Хулио Кортасара, «Норвежский лес» Харуки Мураками, «Оно» Стивена Кинга и даже «Декамерон» Бокаччо с «Пиром» Платона. Пока простые люди думали, причем здесь ЛГБТ, журналисты начали склонять Достоевского с Платоном на все лады на грани иронии и фола.
Первым политиком, заступившимся за классиков, внезапно стал нижегородский губернатор Глеб Никитин, назвавший случившееся провокацией.
«Вчера в "Коммерсанте" прочитал про некий список запрещённых книг, в который включили Достоевского, Платона. Не могу сдержать эмоции и промолчать. Понятно, что этот список составлен непонятно как, неизвестно под каким соусом распространён и какие цели преследовал автор идеи. Но мне лично кажется, что он хотел нанести вред нашей стране и подорвать авторитет ее институтов. Надеюсь, что это получит надлежащую общественную оценку, а в нашей жизни подобные эксцессы или провокации будут случаться как можно реже», - написал Глеб Сергеевич около десяти утра.
Примерно через час «запрет Достоевского» прокомментировала Ксения Собчак, изложившая в Telegram-канале «Кровавая барыня» хронологию событий под названием «Что произошло». Она упомянула Достоевского, Платона, Мураками, Дориана Грея и Никитина, в середине повествования как бы невзначай указав на самое главное.
«Однако в АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли – прим. НСН) заявили, что список запрещенный книг неактуален и не имеет никакого отношения к реальности», - написала Ксения Анатольевна.
ОТ ХИНШТЕЙНА ДО ЦЕНЗУРЫ
Через полчаса после этого жирную точку в «деле Достоевского» поставил депутат Госдумы Александр Хинштейн, защитивший недавно от фейков и нападок «традиционную радугу».
«Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, — по нашим законам о борьбе с ЛГБТ-пропагандой ничто не угрожает. АКИТ опровергла существование «черного списка» (…) Ни "Мегамаркет", ни другие интернет-магазины не удаляли и не собираются удалять из продажи Платона, Достоевского, Пруста и прочих. Почему пресс-служба "Мегамаркета" верифицировала актуальность списка «Коммерсанту», распространив заведомую неправду, сейчас выясняется в ходе внутреннего разбирательства», - успокоил россиян Александр Евсеевич.
При этом он пояснил, откуда растут ноги «запретного списка».
«Перечень из более, чем 250 наименований «запрещенных» книг, которые разместил иноагент Александр Плющев, — это рабочий документ АКИТ 2022 года. Его составили еще до принятия законов, когда отрасль не понимала, как они будут работать и заранее готовилась к худшему», - указал Хинштейн.
Виновные пока не извинились перед Хинштейном и россиянами за «распространение неправды». Однако, несмотря на то, что Достоевский официально реабилитирован, осадочек остался.
Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя НСН ситуацию с запретными книгами еще до опровержения, не вдаваясь в детали, свел все к тому, что цензура нужна.
«Грань в литературе и искусстве между пропагандой и художественным описанием очень сложная. Но любой нормальный человек поймет, где именно художественное описание, а где с большим положительным знаком описание негативных явлений. Государству нужно эту грань устанавливать. Мы отрицательно относимся к слову «цензура». При этом цензура была, есть и будет во всех демократических государствах. США очень жестко цензурируют информацию на телеканалах и СМИ. Без цензуры ни одно государство работать не может. Это ведет к анархии. Цензура должна быть», - сказал Шолохов.
Единственным плюсом сегодняшней истории можно назвать то, что многие россияне решили перечитать «Неточку Незванову».
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