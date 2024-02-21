«Zа Неточку!»: Хинштейн с Никитиным защитили Достоевского от провокаторов

В поле зрения политиков и общественности в среду попали Федор Михайлович Достоевский и другие знаменитые писатели.

В СМИ появился «черный список» произведений, в которых якобы нашли пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), молниеносно превратившийся в западной интерпретации в «запрет в России Достоевского и Платона».

После чего в дело пришлось вмешиваться депутату Хинштейну, защитившему от нападок (и даже от некоторых коллег) автора «Идиота».

НЕТОЧКА И ГУБЕРНАТОР

Книжную информационную бомбу накануне вечером взорвал «Коммерсантъ», решивший проверить публикацию журналиста-иноагента Александра Плющева о списке книг, якобы изъятых из продажи «Мегамаркетом». Господа журналисты получили в маркетплейсе подтверждение факта «изъятия», после чего их весть подхватили многочисленные оппозиционные СМИ.

В числе «запретных» книг, в частности, оказались «Неточка Незванова» Достоевского, «Портрет Дориана Грея», Оскара Уайльда, «Счастливчики» Хулио Кортасара, «Норвежский лес» Харуки Мураками, «Оно» Стивена Кинга и даже «Декамерон» Бокаччо с «Пиром» Платона. Пока простые люди думали, причем здесь ЛГБТ, журналисты начали склонять Достоевского с Платоном на все лады на грани иронии и фола.

Первым политиком, заступившимся за классиков, внезапно стал нижегородский губернатор Глеб Никитин, назвавший случившееся провокацией.

«Вчера в "Коммерсанте" прочитал про некий список запрещённых книг, в который включили Достоевского, Платона. Не могу сдержать эмоции и промолчать. Понятно, что этот список составлен непонятно как, неизвестно под каким соусом распространён и какие цели преследовал автор идеи. Но мне лично кажется, что он хотел нанести вред нашей стране и подорвать авторитет ее институтов. Надеюсь, что это получит надлежащую общественную оценку, а в нашей жизни подобные эксцессы или провокации будут случаться как можно реже», - написал Глеб Сергеевич около десяти утра.

Примерно через час «запрет Достоевского» прокомментировала Ксения Собчак, изложившая в Telegram-канале «Кровавая барыня» хронологию событий под названием «Что произошло». Она упомянула Достоевского, Платона, Мураками, Дориана Грея и Никитина, в середине повествования как бы невзначай указав на самое главное.

«Однако в АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли – прим. НСН) заявили, что список запрещенный книг неактуален и не имеет никакого отношения к реальности», - написала Ксения Анатольевна.