«Zа Неточку!»: Хинштейн с Никитиным защитили Достоевского от провокаторов

Губернатор Никитин первым вступился за Достоевского с Платоном, его порыв попыталась подхватить Собчак, а депутат Хинштейн спас писателей от «запрета» вслед за традиционной радугой.

В поле зрения политиков и общественности в среду попали Федор Михайлович Достоевский и другие знаменитые писатели.

В СМИ появился «черный список» произведений, в которых якобы нашли пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), молниеносно превратившийся в западной интерпретации в «запрет в России Достоевского и Платона».

После чего в дело пришлось вмешиваться депутату Хинштейну, защитившему от нападок (и даже от некоторых коллег) автора «Идиота».

НЕТОЧКА И ГУБЕРНАТОР

Книжную информационную бомбу накануне вечером взорвал «Коммерсантъ», решивший проверить публикацию журналиста-иноагента Александра Плющева о списке книг, якобы изъятых из продажи «Мегамаркетом». Господа журналисты получили в маркетплейсе подтверждение факта «изъятия», после чего их весть подхватили многочисленные оппозиционные СМИ.

В числе «запретных» книг, в частности, оказались «Неточка Незванова» Достоевского, «Портрет Дориана Грея», Оскара Уайльда, «Счастливчики» Хулио Кортасара, «Норвежский лес» Харуки Мураками, «Оно» Стивена Кинга и даже «Декамерон» Бокаччо с «Пиром» Платона. Пока простые люди думали, причем здесь ЛГБТ, журналисты начали склонять Достоевского с Платоном на все лады на грани иронии и фола.

Первым политиком, заступившимся за классиков, внезапно стал нижегородский губернатор Глеб Никитин, назвавший случившееся провокацией.

«Вчера в "Коммерсанте" прочитал про некий список запрещённых книг, в который включили Достоевского, Платона. Не могу сдержать эмоции и промолчать. Понятно, что этот список составлен непонятно как, неизвестно под каким соусом распространён и какие цели преследовал автор идеи. Но мне лично кажется, что он хотел нанести вред нашей стране и подорвать авторитет ее институтов. Надеюсь, что это получит надлежащую общественную оценку, а в нашей жизни подобные эксцессы или провокации будут случаться как можно реже», - написал Глеб Сергеевич около десяти утра.

Примерно через час «запрет Достоевского» прокомментировала Ксения Собчак, изложившая в Telegram-канале «Кровавая барыня» хронологию событий под названием «Что произошло». Она упомянула Достоевского, Платона, Мураками, Дориана Грея и Никитина, в середине повествования как бы невзначай указав на самое главное.

«Однако в АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли – прим. НСН) заявили, что список запрещенный книг неактуален и не имеет никакого отношения к реальности», - написала Ксения Анатольевна.
Депутат заявил, что книгам Достоевского и Пруста из-за закона о ЛГБТ ничего не угрожает

ОТ ХИНШТЕЙНА ДО ЦЕНЗУРЫ

Через полчаса после этого жирную точку в «деле Достоевского» поставил депутат Госдумы Александр Хинштейн, защитивший недавно от фейков и нападок «традиционную радугу».

«Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, — по нашим законам о борьбе с ЛГБТ-пропагандой ничто не угрожает. АКИТ опровергла существование «черного списка» (…) Ни "Мегамаркет", ни другие интернет-магазины не удаляли и не собираются удалять из продажи Платона, Достоевского, Пруста и прочих. Почему пресс-служба "Мегамаркета" верифицировала актуальность списка «Коммерсанту», распространив заведомую неправду, сейчас выясняется в ходе внутреннего разбирательства», - успокоил россиян Александр Евсеевич.

При этом он пояснил, откуда растут ноги «запретного списка».

«Перечень из более, чем 250 наименований «запрещенных» книг, которые разместил иноагент Александр Плющев, — это рабочий документ АКИТ 2022 года. Его составили еще до принятия законов, когда отрасль не понимала, как они будут работать и заранее готовилась к худшему», - указал Хинштейн.

Виновные пока не извинились перед Хинштейном и россиянами за «распространение неправды». Однако, несмотря на то, что Достоевский официально реабилитирован, осадочек остался.

«Цензура нужна!»: В Госдуме объяснили запрет продажи книг с ЛГБТ на маркетплейсах

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя НСН ситуацию с запретными книгами еще до опровержения, не вдаваясь в детали, свел все к тому, что цензура нужна.

«Грань в литературе и искусстве между пропагандой и художественным описанием очень сложная. Но любой нормальный человек поймет, где именно художественное описание, а где с большим положительным знаком описание негативных явлений. Государству нужно эту грань устанавливать. Мы отрицательно относимся к слову «цензура». При этом цензура была, есть и будет во всех демократических государствах. США очень жестко цензурируют информацию на телеканалах и СМИ. Без цензуры ни одно государство работать не может. Это ведет к анархии. Цензура должна быть», - сказал Шолохов.

Единственным плюсом сегодняшней истории можно назвать то, что многие россияне решили перечитать «Неточку Незванову».


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ФОТО: РИА Новости
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