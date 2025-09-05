Депутат Драпеко пожалела «вляпавшуюся» кинозвезду Аглаю Тарасову
У творческих людей всегда «кепка набекрень», при этом наркотики могли оказаться у Тарасовой нечаянно, сказала в эфире НСН Елена Драпеко.
Творческие люди часто попадают в неприятности по глупости, поэтому суд может проявить снисхождение к актрисе Аглае Тарасовой, заявила в интервью НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.
Звезду фильмов «Лед» и «Холоп 2» ранее задержали в аэропорту «Домодедово» с 0,38 грамма наркотических веществ. Актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков, 5 сентября суд избрал ей запрет определенных действий. Сама Тарасова заявила в суде, что раскаивается и «совершила большую ошибку». Драпеко призналась, что ей жалко кинозвезду.
«Мне очень жалко актрису и ее маму. Я ее вообще не знаю, но мне искренне жаль, что молодая девочка так вляпалась. Если она раскаялась, будем надеяться, что к ней отнесутся мягко, потому что творческие люди - у них у всех кепка набекрень, как говорит моя дочка. Я очень расстроилась, вообще жалко, когда наши творческие люди попадают в неприятности. Главное, что непонятно, она специально это сделала или нечаянно», - отметила депутат.
Со своей стороны, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил в этой связи НСН, что помог бы Тарасовой по мере возможностей, а его коллега Александр Добровинский подчеркнул, что «никогда в жизни» не стал бы защищать попавшуюся с наркотиками актрису.
По данным СМИ, Тарасовой может грозить от трех до семи лет лишения свободы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Драпеко пожалела «вляпавшуюся» кинозвезду Аглаю Тарасову
- Задержанный российский баскетболист отказался от экстрадиции в США
- Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе Telegram
- Израильская армия «разнесла» высотное здание в городе Газа
- Ефремов принесет аншлаги театру Михалкова вопреки высоким ценам
- Глава МИД Бельгии усомнился, что ЕС конфискует российские активы
- Итальянский режиссер Пизано не испугался премьеры в Москве
- Ядовитая гадюка забралась во владимирскую квартиру
- Глава МИД Венгрии заявил, что Украины не будет в ЕС
- Пригожин объяснил популярность Димы Билана на радио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru