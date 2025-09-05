Депутат Драпеко пожалела «вляпавшуюся» кинозвезду Аглаю Тарасову

У творческих людей всегда «кепка набекрень», при этом наркотики могли оказаться у Тарасовой нечаянно, сказала в эфире НСН Елена Драпеко.

Творческие люди часто попадают в неприятности по глупости, поэтому суд может проявить снисхождение к актрисе Аглае Тарасовой, заявила в интервью НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

Звезду фильмов «Лед» и «Холоп 2» ранее задержали в аэропорту «Домодедово» с 0,38 грамма наркотических веществ. Актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков, 5 сентября суд избрал ей запрет определенных действий. Сама Тарасова заявила в суде, что раскаивается и «совершила большую ошибку». Драпеко призналась, что ей жалко кинозвезду.

Трунов заступился за Аглаю Тарасову на фоне обвинений в сбыте наркотиков
«Мне очень жалко актрису и ее маму. Я ее вообще не знаю, но мне искренне жаль, что молодая девочка так вляпалась. Если она раскаялась, будем надеяться, что к ней отнесутся мягко, потому что творческие люди - у них у всех кепка набекрень, как говорит моя дочка. Я очень расстроилась, вообще жалко, когда наши творческие люди попадают в неприятности. Главное, что непонятно, она специально это сделала или нечаянно», - отметила депутат.

Со своей стороны, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил в этой связи НСН, что помог бы Тарасовой по мере возможностей, а его коллега Александр Добровинский подчеркнул, что «никогда в жизни» не стал бы защищать попавшуюся с наркотиками актрису.

По данным СМИ, Тарасовой может грозить от трех до семи лет лишения свободы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаНаркотикиАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры