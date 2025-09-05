Депутат Драпеко пожалела «вляпавшуюся» кинозвезду Аглаю Тарасову

Творческие люди часто попадают в неприятности по глупости, поэтому суд может проявить снисхождение к актрисе Аглае Тарасовой, заявила в интервью НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

Звезду фильмов «Лед» и «Холоп 2» ранее задержали в аэропорту «Домодедово» с 0,38 грамма наркотических веществ. Актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков, 5 сентября суд избрал ей запрет определенных действий. Сама Тарасова заявила в суде, что раскаивается и «совершила большую ошибку». Драпеко призналась, что ей жалко кинозвезду.