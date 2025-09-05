Израильская армия «разнесла» высотное здание в городе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации инфраструктуры ХАМАС после ракетного удара по высотному зданию в городе Газа, передает РИА Новости.

Израиль нанес авиаудар по району Аль-Насер к западу от города Газа

Очевидцы засняли момент прилета в высотку. Видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». ЦАХАЛ утверждает, что под ним расположена сеть туннелей, в которых скрывались боевики ХАМАС. Утверждается, что они планировали атаковать израильских солдат. Информация о погибших уточняется.

ЦАХАЛ объявил город Газа «опасной зоной боевых действий» еще 29 августа 2025 года. Армия Израиля отменила там ежедневные «тактические паузы в военных действиях» и приступила к продолжению военной операций. Ее целью является освобождение заложников и свержение власти ХАМАСа в Секторе Газа, уточняют в ЦАХАЛ.

Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН рассказал, чем закончится операция ЦАХАЛ в Секторе Газа.

