Израильская армия «разнесла» высотное здание в городе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации инфраструктуры ХАМАС после ракетного удара по высотному зданию в городе Газа, передает РИА Новости.
Очевидцы засняли момент прилета в высотку. Видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». ЦАХАЛ утверждает, что под ним расположена сеть туннелей, в которых скрывались боевики ХАМАС. Утверждается, что они планировали атаковать израильских солдат. Информация о погибших уточняется.
ЦАХАЛ объявил город Газа «опасной зоной боевых действий» еще 29 августа 2025 года. Армия Израиля отменила там ежедневные «тактические паузы в военных действиях» и приступила к продолжению военной операций. Ее целью является освобождение заложников и свержение власти ХАМАСа в Секторе Газа, уточняют в ЦАХАЛ.
Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН рассказал, чем закончится операция ЦАХАЛ в Секторе Газа.
