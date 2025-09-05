Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе Telegram
Вечером 5 сентября многие пользователи столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Об этом говорят данные портала Downdetector.
Активная фаза обращений в службу поддержки началась в 20 часов вечера по московскому времени. Неполадки продолжаются до сих пор, сама социальная сеть пока не комментировала ситуацию.
Юзеры информируют о том, что стало невозможно отправлять сообщения. Помимо этого, не прогружаются посты в Telegram-каналах, а также отключаются комментарии у некоторых публикаций и не удается загружать медиа-контент.
Последний масштабный сбой в работе Telegram произошел в мае 2025 года, напоминает НСН.
