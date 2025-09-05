Глава МИД Венгрии заявил, что Украины не будет в ЕС

Венгрия заблокирует вступление Украины в Европейский союз, заявил глава министерства иностранных дел страны Петер Сийярто на своей официальной странице в социальной сети X.

Сийярто заявил, что атаки на «Дружбу» невозможны без согласования Киева с ЕС

По его словам, Венгрия не собирается пускать украинцев в Евросоюз, так как этот шаг уничтожит национальное сельское хозяйства, рынок труда и безопасность страны. Он добавил, что в этом вопросе Будапешт будет принимать решения самостоятельно, в отличие от Киева.

Сийярто подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский использует плохие аргументы для оправдания вступления в ЕС. По мнению министра иностранных дел, тот факт, что Россия не выражает возражений на этот счет, не будет учитываться Венгрией.

Ранее Сийярто заявил, что Западу не удалось «поставить Россию на колени», напоминает НСН.

ФОТО: РИА Новости
