Депутат заявил, что книгам Достоевского и Пруста из-за закона о ЛГБТ ничего не угрожает

Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике ничего не угрожает по законам о борьбе с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом заявил с своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Цензура нужна!»: В Госдуме объяснили запрет продажи книг с ЛГБТ на маркетплейсах

Ранее сегодня маркетплейс «Мегамаркет» сообщил об изъятии из продажи книг из стоп-листа в связи с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. В список запрещенных вошли в том числе произведения Достоевского, Уайльда, Мураками, Кинга. Позднее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что перечень книг был разработан, но сейчас он не актуален.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН утверждает, что отличить пропаганду ЛГБТ от художественного описания способны специальные эксперты, а запрет таких изданий полностью соответствует закону о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

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ФОТО: РИА Новости
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