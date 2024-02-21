Депутат заявил, что книгам Достоевского и Пруста из-за закона о ЛГБТ ничего не угрожает

Ранее сегодня маркетплейс «Мегамаркет» сообщил об изъятии из продажи книг из стоп-листа в связи с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. В список запрещенных вошли в том числе произведения Достоевского, Уайльда, Мураками, Кинга. Позднее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что перечень книг был разработан, но сейчас он не актуален.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН утверждает, что отличить пропаганду ЛГБТ от художественного описания способны специальные эксперты, а запрет таких изданий полностью соответствует закону о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

