«От сережек до носков!»: Депутаты запутали россиян «спасением радуги»
Собчак рассказала об аресте девушки за семицветные сережки, Хинштейн «купился на фейк» и спас «традиционную радугу», а «Новые люди» поставили под удар разноцветные носки.
Начало февраля ознаменовалось сразу несколькими инцидентами, заставившими россиян всерьез задуматься о своем гардеробе.
Сначала бурную полемику вызвал арест девушки из Нижнего Новгорода за сережки цвета радуги, однако эту тему попытались затмить депутаты от партии «Новые люди», удивившие коллег джинсами и разноцветными носками.
Законодатели путаются в показаниях, а обычные люди теперь гадают, что им будет за яркую одежду и аксессуары.
«СПАСИТЕЛИ РАДУГИ». ОТ СОБЧАК ДО ХИНШТЕЙНА
Как это часто бывает в последнее время, «разжигателем» скандальной темы выступила Ксения Собчак. В последний день января в Telegram-канале «Осторожно, новости» была обнародована диковатая история о 24-летней девушке Анастасии.
«Жительнице Нижнего Новгорода назначили пять суток ареста за ношение сережек в цветах радуги. Суд посчитал это демонстрацией экстремисткой символики. Дело против 24-летней Анастасии Е. завели после конфликта с неизвестным в кафе. (…) На нее составили протокол о демонстрации экстремистской символики из-за того, что она носила сережки в форме лягушки с изображением семицветной радуги — якобы серьги связаны с ЛГБТ-движением, которое в ноябре запретили в РФ (движение признано экстремистским и запрещено)», – говорилось в публикации.
Тем временем в интернете появилось видео начала инцидента, автор которого изначально предъявлял претензии к молодому человеку, сидевшему рядом с Анастасией, из-за значка с украинским флагом на его груди.
1 февраля Собчак опубликовала фото тех самых «экстремистских» сережек.
«Серьги в виде лягушки в цветах семицветной (обычной!) радуги признали символом «ЛГБТ-движения». В радужном флаге ЛГБТ при этом должно быть шесть цветов», - возмутилась Ксения Анатольевна.
Вскоре ситуацию прокомментировала депутат Госдумы Нина Останина.
«До фанатизма и до абсурда дело доводить не надо, но я не возьмусь говорить о правомочности данного судебного решения, потому что я не знаю всех обстоятельств. На прямой вопрос, является ли тот факт, что девушка драгметаллы себе в ушко надела, не понимая, что это символика, есть ли это основание для ареста девушки, — нет (…) Я понимаю, что поскандалили, поспорили. А может, причина — это противоправное поведение в кафе, где они были, может, поэтому ее и задержали. Вы знаете об этом? Я — нет», - сказала Останина "Газете.ру".
К борьбе за справедливость подключился и другой депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Действительно, очень странное (если не сказать больше) судебное решение: 5 суток ареста за сережки с традиционной, семицветной радугой. Какое отношение это имеет к ЛГБТ — непонятно. Надеюсь, суд следующей инстанции отменит это решение», - написал он в своем Telegram-канале 1 февраля.
Однако на следующий день он сообщил россиянам, что «история с судом за "сережки с радугой" высвечивается в совершенно ином свете».
«Как выясняется, в деле Анастасии Ершовой, отправленной в Нижнем Новгороде на 5 суток под арест, фигурируют совсем не те серьги, чьи фото распространяются в интернете: не с традиционной семицветной, а с шестицветной радугой, которая действительно является символом ЛГБТ. Именно в них Ершова присутствовала в общественном месте (…) Более того, шестицветная радужная аватарка красуется и на ее странице в Pinterest, что также было принято судом во внимание: тем более, что, по утверждению нижегородских каналов, Ершова является ЛГБТ-активисткой. И это в корне меняет все дело! Сожалею, что, подобно многим, купился на этот фейк», - признался Хинштейн, назвав судебное решение законным.
При этом депутат завершил разоблачительный спич неожиданным признанием: «Рад, что традиционной семицветной радуге ничто не угрожает».
НОСКИ И ДЖИНСЫ: «МЫ ЧТО ХОТИМ ПОКАЗАТЬ-ТО?»
Вторая история начала разворачиваться в стенах Госдумы 2 февраля. Депутат от партии «Новые люди» Владимир Плякин решил высказаться по теме о запрете в жилых домах так называемых «наливаек». При этом он предстал перед коллегами в джинсах, что привлекло гораздо большее внимание.
«При всем моем глубоком уважении к каждому, но докладчик, выходящий на трибуну в джинсах... вы меня извините, это что-то новое в парламентской этике», — возмутилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с Яровой.
«Мы что этим хотим показать-то? Давайте завтра с дивана будем вещать. Ничего личного, но давайте с себя начнем, и чтоб не было стыдно», — сказал Володин, комментируя одежду Плякина.
Сам депутат удивился такой реакции коллег.
«Вышло очень забавно - каково же было мое удивление, когда вместо обсуждения законопроекта они внезапно стали обсуждать... мои брюки. Четвертые сутки пылают станицы - смотрите, депутат Плякин пришел в сессионный зал не в тех штанах. Надеюсь, люди будут судить нас по поступкам, а не по одежке», - написал «модный» парламентарий в Telegram.
При этом за Плякина уже вступилась заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Сделала она это весьма оригинальным способом, опубликовав в Telegram фото в разноцветных носках.
«А вот мы с Владимиром Плякиным. Обсуждаем план совместной поездки в Якутию на следующей неделе. Да, на работе, да, в джинсах. Но это не мешает нам быть серьёзными и ответственными людьми. Важно что у человека в голове, ради чего бьется его сердце, а не его внешний вид. Обращаю внимание критиков на мои носки. Бирюзовые. С собачками», - пояснила Сардана Владимировна.
Ну а простые россияне, глядя перед выходными на цветастые носки депутата, сразу вспомнили о «радужных» сережках и от греха подальше полезли в гардероб за черными и неприметными вещами.
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