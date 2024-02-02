«От сережек до носков!»: Депутаты запутали россиян «спасением радуги»

«СПАСИТЕЛИ РАДУГИ». ОТ СОБЧАК ДО ХИНШТЕЙНА

Как это часто бывает в последнее время, «разжигателем» скандальной темы выступила Ксения Собчак. В последний день января в Telegram-канале «Осторожно, новости» была обнародована диковатая история о 24-летней девушке Анастасии.

«Жительнице Нижнего Новгорода назначили пять суток ареста за ношение сережек в цветах радуги. Суд посчитал это демонстрацией экстремисткой символики. Дело против 24-летней Анастасии Е. завели после конфликта с неизвестным в кафе. (…) На нее составили протокол о демонстрации экстремистской символики из-за того, что она носила сережки в форме лягушки с изображением семицветной радуги — якобы серьги связаны с ЛГБТ-движением, которое в ноябре запретили в РФ (движение признано экстремистским и запрещено)», – говорилось в публикации.

Тем временем в интернете появилось видео начала инцидента, автор которого изначально предъявлял претензии к молодому человеку, сидевшему рядом с Анастасией, из-за значка с украинским флагом на его груди.

1 февраля Собчак опубликовала фото тех самых «экстремистских» сережек.

«Серьги в виде лягушки в цветах семицветной (обычной!) радуги признали символом «ЛГБТ-движения». В радужном флаге ЛГБТ при этом должно быть шесть цветов», - возмутилась Ксения Анатольевна.

Вскоре ситуацию прокомментировала депутат Госдумы Нина Останина.

«До фанатизма и до абсурда дело доводить не надо, но я не возьмусь говорить о правомочности данного судебного решения, потому что я не знаю всех обстоятельств. На прямой вопрос, является ли тот факт, что девушка драгметаллы себе в ушко надела, не понимая, что это символика, есть ли это основание для ареста девушки, — нет (…) Я понимаю, что поскандалили, поспорили. А может, причина — это противоправное поведение в кафе, где они были, может, поэтому ее и задержали. Вы знаете об этом? Я — нет», - сказала Останина "Газете.ру".

К борьбе за справедливость подключился и другой депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Действительно, очень странное (если не сказать больше) судебное решение: 5 суток ареста за сережки с традиционной, семицветной радугой. Какое отношение это имеет к ЛГБТ — непонятно. Надеюсь, суд следующей инстанции отменит это решение», - написал он в своем Telegram-канале 1 февраля.

Однако на следующий день он сообщил россиянам, что «история с судом за "сережки с радугой" высвечивается в совершенно ином свете».

«Как выясняется, в деле Анастасии Ершовой, отправленной в Нижнем Новгороде на 5 суток под арест, фигурируют совсем не те серьги, чьи фото распространяются в интернете: не с традиционной семицветной, а с шестицветной радугой, которая действительно является символом ЛГБТ. Именно в них Ершова присутствовала в общественном месте (…) Более того, шестицветная радужная аватарка красуется и на ее странице в Pinterest, что также было принято судом во внимание: тем более, что, по утверждению нижегородских каналов, Ершова является ЛГБТ-активисткой. И это в корне меняет все дело! Сожалею, что, подобно многим, купился на этот фейк», - признался Хинштейн, назвав судебное решение законным.

При этом депутат завершил разоблачительный спич неожиданным признанием: «Рад, что традиционной семицветной радуге ничто не угрожает».