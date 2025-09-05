Ядовитая гадюка забралась во владимирскую квартиру

Ядовитая гадюка оказалась на пятом этаже обычной квартиры во Владимире, об этом сообщили местные СМИ.

Владельцы жилья сообщили, что змея незаметно оказалась внутри, пока ее не заметил домашний кот. Хозяину удалось вывести гадюку за пределы дома и вызвать спасателей.

Специалисты отмечают, что подобное явление крайне редкое, так как гадюка могла пробраться в город и подняться на пятый этаж только через канализацию или вентиляцию. День для змеи закончился поездкой за город, где ее выпустили на волю.

ФОТО: РИА Новости
