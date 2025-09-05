Ядовитая гадюка забралась во владимирскую квартиру

Владельцы жилья сообщили, что змея незаметно оказалась внутри, пока ее не заметил домашний кот. Хозяину удалось вывести гадюку за пределы дома и вызвать спасателей.



Специалисты отмечают, что подобное явление крайне редкое, так как гадюка могла пробраться в город и подняться на пятый этаж только через канализацию или вентиляцию. День для змеи закончился поездкой за город, где ее выпустили на волю.



Ранее россиянам объяснили, чем опасны расплодившиеся в РФ пауки-осы, напоминает НСН.

