Ядовитая гадюка забралась во владимирскую квартиру
Ядовитая гадюка оказалась на пятом этаже обычной квартиры во Владимире, об этом сообщили местные СМИ.
Владельцы жилья сообщили, что змея незаметно оказалась внутри, пока ее не заметил домашний кот. Хозяину удалось вывести гадюку за пределы дома и вызвать спасателей.
Специалисты отмечают, что подобное явление крайне редкое, так как гадюка могла пробраться в город и подняться на пятый этаж только через канализацию или вентиляцию. День для змеи закончился поездкой за город, где ее выпустили на волю.
Ранее россиянам объяснили, чем опасны расплодившиеся в РФ пауки-осы, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Все в восторге!»: Итальянский режиссер Пизано о мировой премьере в Москве
- Ядовитая гадюка забралась во владимирскую квартиру
- Глава МИД Венгрии заявил, что Украины не будет в ЕС
- Пригожин объяснил популярность Димы Билана на радио
- The Times: Пентагон пытался подслушать Трампа и Ким Чен Ына в КНДР в 2019 году
- Трунов заступился за Аглаю Тарасову на фоне обвинений в сбыте наркотиков
- Войтинский поспорил с Шифриным о качестве озвучки российского кино
- Россияне стали чаще брать кредиты, чтобы поехать на отдых
- Карпин пошутил, что участие в «Что? Где? Когда?» не помогло обыграть Иорданию
- Разбитая посуда или освобождение: Сексолог оценил пользу разводов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru