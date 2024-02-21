Депутат Драпеко поддержала создание «черного списка» пропагандирующих ЛГБТ книг

Ранее маркетплейс «Мегамаркет» подтвердил журналистам, что изъял из продажи ряд книг в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Отмечается, что в список внесены более 250 наименований, в частности, произведения Платона, Федора Достоевского, Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Оскара Уайльда. По данным издания «Коммерсантъ», перечень сформирован еще в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Этот запрет полностью соответствует закону о запрете пропаганды ЛГБТ. Такие списки мог составить только Роскомнадзор. А решение о том, является ли то или иное произведение пропагандой или нет, принимают эксперты. Коль скоро есть закон о запрете пропаганды ЛГБТ, государство обязано регулировать эту грань, чем оно и занимается», — сказала Драпеко.

В свою очередь президент АКИТ Артем Соколов заявил, что список таких книг был действительно разработан в России, однако он был сформирован во время обсуждения законопроекта в Госдуме и сейчас не имеет отношения к реальности. По его словам, отрасль «хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если бы не были разработаны четкие критерии». Драпеко же одобрила запрет продажи таких изданий.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с декабря 2022 года выписал около ста административных протоколов за демонстрацию ЛГБТ-контента несовершеннолетним и его пропаганду на телевидении и в онлайн-сервисах.

