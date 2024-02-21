«Цензура нужна!»: В Госдуме объяснили запрет продажи книг с ЛГБТ на маркетплейсах

На маркетплейсах сложнее проследить за соблюдением возрастных ограничений, поэтому книги с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) не должны продаваться на этих площадках, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН.

Маркетплейс «Мегамаркет» подтвердил, что изъял из продажи ряд книг в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Представители площадки отметили, что список сформирован в декабре 2022 года. Перечень состоит из 250 позиций, среди которых произведения Федора Достоевского, Харуки Мураками, Стивена Кинга, Оскара Уайльда и других авторов. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил РИА Новости, что список действительно был разработан в период обсуждения законопроекта в Госдуме, но сейчас не актуален.