«Цензура нужна!»: В Госдуме объяснили запрет продажи книг с ЛГБТ на маркетплейсах
Александр Шолохов заявил НСН, что на маркетплейсах не стоит продавать товары, которые не должны попасть в руки детей и подростков.
На маркетплейсах сложнее проследить за соблюдением возрастных ограничений, поэтому книги с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) не должны продаваться на этих площадках, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН.
Маркетплейс «Мегамаркет» подтвердил, что изъял из продажи ряд книг в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Представители площадки отметили, что список сформирован в декабре 2022 года. Перечень состоит из 250 позиций, среди которых произведения Федора Достоевского, Харуки Мураками, Стивена Кинга, Оскара Уайльда и других авторов. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил РИА Новости, что список действительно был разработан в период обсуждения законопроекта в Госдуме, но сейчас не актуален.
«Я узнал об этом списке книг из новостей, сам его не видел. Это не официальный какой-то документ Роспотребнадзора, это документ, который составлен самими книготорговцами. На маркетплейсах товары находятся в свободном доступе, там можно купить абсолютно все за редким исключением. Не может быть ситуации, когда любая анонимная персона может приобрести эти товары. Эти книги, включая классиков, есть в книжных магазинах. Можно купить Достоевского там. А на маркетплейсах сложнее проследить за возрастными ограничениями. Ребенку в обычном магазине подобные книги не продадут, как алкоголь, табак и другие вредные вещи», - объяснил он.
По его словам, государство должно регулировать этот вопрос, чтобы не допустить анархии в обществе.
«Грань в литературе и искусстве между пропагандой и художественным описанием очень сложная. Но любой нормальный человек поймет, где именно художественное описание, а где с большим положительным знаком описание негативных явлений. Государству нужно эту грань устанавливать. Мы отрицательно относимся к слову «цензура». При этом цензура была, есть и будет во всех демократических государствах. США очень жестко цензурируют информацию на телеканалах и СМИ. Без цензуры ни одно государство работать не может. Это ведет к анархии. Цензура должна быть», - заключил собеседник НСН.
Все новые и уже изданные книги проходят жесткую ревизию по факту пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), заявил ранее «Радиоточке НСН» гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв. Он отметил, что изъято из оборота было меньше одного процента книг.
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