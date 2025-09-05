По итогу лета 2025 года самым популярным исполнителем на российских радиостанциях стал Дима Билан, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН. Уточняется, что на композиции певца пришлось 6,9% от общих проигрываний на радиостанциях. Пригожин допустил, что такой результат был бы невозможен без грамотной продюсерской работы.

«Это талантливый человек, песни, которые он выпускает, действительно пользуются популярностью. Стриминговые платформы в основном использует молодежь, взрослые люди привыкли к другому. Я, например, застал тот период, когда люди слушали виниловые пластинки. Каких-то артистов больше на стриминге, каких-то в более классических медиа. Надо отдать должное моей выдающейся коллеге Яне Рудковской, которая делает все, чтобы Дима Билан присутствовал на всех музыкальных площадках. Сам он на радио не ходит и песни не ставит, это заслуга продюсера. Заслуга исполнителя есть, но именно продюсеры обивают пороги редакторов радиостанций, приносят песню», - заявил он.

Ранее советский и российский продюсер Игорь Сандлер рассказал «Радиоточке НСН», что радио всегда работает как реклама, поэтому российские исполнители, песни которых непрерывно крутят на отечественных радиостанциях, и собирают стадионы.

