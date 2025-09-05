Пригожин объяснил популярность Димы Билана на радио
Талант Димы Билана и умелая работа его продюсера обеспечили артисту частую ротацию на радио, сказал НСН Иосиф Пригожин.
Дима Билан является талантливым артистом, интересным взрослой аудитории, чем и объясняется частая ротация песен исполнителя именно на радио, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
По итогу лета 2025 года самым популярным исполнителем на российских радиостанциях стал Дима Билан, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН. Уточняется, что на композиции певца пришлось 6,9% от общих проигрываний на радиостанциях. Пригожин допустил, что такой результат был бы невозможен без грамотной продюсерской работы.
«Это талантливый человек, песни, которые он выпускает, действительно пользуются популярностью. Стриминговые платформы в основном использует молодежь, взрослые люди привыкли к другому. Я, например, застал тот период, когда люди слушали виниловые пластинки. Каких-то артистов больше на стриминге, каких-то в более классических медиа. Надо отдать должное моей выдающейся коллеге Яне Рудковской, которая делает все, чтобы Дима Билан присутствовал на всех музыкальных площадках. Сам он на радио не ходит и песни не ставит, это заслуга продюсера. Заслуга исполнителя есть, но именно продюсеры обивают пороги редакторов радиостанций, приносят песню», - заявил он.
Ранее советский и российский продюсер Игорь Сандлер рассказал «Радиоточке НСН», что радио всегда работает как реклама, поэтому российские исполнители, песни которых непрерывно крутят на отечественных радиостанциях, и собирают стадионы.
