Задержанный российский баскетболист отказался от экстрадиции в США
Российский баскетболист Даниил Касаткин, который находится в заключении во Франции, отказался от экстрадиции в США и настаивает на том, чтобы доказать свою невиновность. Об этом сообщил его адвокат Фредерик Бело.
Французские власти задержали спортсмена по запросу представителей Соединённых Штатов еще 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль де Голль. Утверждается, что он являлся членом хакерской группировки, которая использовала на своих компьютерах программы для вымогательства денег. Сам Касаткин отрицал вину и заявил, что купил подержанный ноутбук в США и не знает ничего о прошлом владельца.
В середине октября состоится заседание парижского суда, которое решит дальнейшую судьбу россиянина. Он либо останется под стражей во Франции, либо будет передан в руки американского правосудия, уточняет Бело.
Ранее посольство РФ во Франции сообщило, что получило от французских властей разрешение на консульский доступ к задержанному Касаткину и отметило стойкость россиянина, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Драпеко пожалела «вляпавшуюся» кинозвезду Аглаю Тарасову
- Задержанный российский баскетболист отказался от экстрадиции в США
- Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе Telegram
- Израильская армия «разнесла» высотное здание в городе Газа
- Ефремов принесет аншлаги театру Михалкова вопреки высоким ценам
- Глава МИД Бельгии усомнился, что ЕС конфискует российские активы
- Итальянский режиссер Пизано не испугался премьеры в Москве
- Ядовитая гадюка забралась во владимирскую квартиру
- Глава МИД Венгрии заявил, что Украины не будет в ЕС
- Пригожин объяснил популярность Димы Билана на радио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru