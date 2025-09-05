Задержанный российский баскетболист отказался от экстрадиции в США

Французские власти задержали спортсмена по запросу представителей Соединённых Штатов еще 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль де Голль. Утверждается, что он являлся членом хакерской группировки, которая использовала на своих компьютерах программы для вымогательства денег. Сам Касаткин отрицал вину и заявил, что купил подержанный ноутбук в США и не знает ничего о прошлом владельца.



В середине октября состоится заседание парижского суда, которое решит дальнейшую судьбу россиянина. Он либо останется под стражей во Франции, либо будет передан в руки американского правосудия, уточняет Бело.



Ранее посольство РФ во Франции сообщило, что получило от французских властей разрешение на консульский доступ к задержанному Касаткину и отметило стойкость россиянина, напоминает НСН.

