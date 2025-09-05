Глава МИД Бельгии усомнился, что ЕС конфискует российские активы

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево выразил мнение, что Евросоюз не станет конфисковывать российские денежные активы, которые временно заморожены. Об этом он заявил агентству AFP.

Мерц: Германия готова изъять российские активы при юридических основаниях

28 февраля 2022 года Совет ЕС заблокировал активы Центробанка РФ, которые были расположены в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 миллиардов в связи с началом специальной военной операции. Основная часть этой суммы находится на бельгийской финансовой площадке Euroclear, где хранится около €191 миллиарда.

По словам Прево, если Европа захочет забрать эти российские средства, то такой шаг отпугнет всех остальных инвесторов, которые решат, что их может ждать такое же будущее. В таком случае, они просто переведут деньги в другие места, добавил он. Министр также отметил, что его страна не готова брать на себя такую ответственность.

Ранее посольство РФ обвинило Великобританию в международном воровстве из-за передачи доходов от замороженных российских активов Украине, напоминает НСН.

