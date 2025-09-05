Глава МИД Бельгии усомнился, что ЕС конфискует российские активы

28 февраля 2022 года Совет ЕС заблокировал активы Центробанка РФ, которые были расположены в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 миллиардов в связи с началом специальной военной операции. Основная часть этой суммы находится на бельгийской финансовой площадке Euroclear, где хранится около €191 миллиарда.



По словам Прево, если Европа захочет забрать эти российские средства, то такой шаг отпугнет всех остальных инвесторов, которые решат, что их может ждать такое же будущее. В таком случае, они просто переведут деньги в другие места, добавил он. Министр также отметил, что его страна не готова брать на себя такую ответственность.



Ранее посольство РФ обвинило Великобританию в международном воровстве из-за передачи доходов от замороженных российских активов Украине, напоминает НСН.

