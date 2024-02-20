Сбер подтвердил перечень изъятых из продажи книг с ЛГБТ
Сбер подтвердил, что маркетплейс «Мегамаркет» изъял из продажи книги из стоп-листа в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом пишет «Коммерсант».
В банке отметили, что список сформирован в декабре 2022 года. Перечень состоит из нескольких сотен позиций, среди которых произведения Федора Достоевского, Харуки Мураками, Стивенга Кинга, Оскара Уайльда и других авторов.
Пресс-служба Сбера уточнила, что список создан по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Таганский суд Москвы 9 февраля оштрафовал More.tv из-за демонстрации сериала с ЛГБТ-тематикой. Учредитель онлайн-кинотеатра должен заплатить 500 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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