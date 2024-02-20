Сбер подтвердил перечень изъятых из продажи книг с ЛГБТ

Сбер подтвердил, что маркетплейс «Мегамаркет» изъял из продажи книги из стоп-листа в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом пишет «Коммерсант».

В Госдуме не решили, что делать библиотекам с книгами иноагентов

В банке отметили, что список сформирован в декабре 2022 года. Перечень состоит из нескольких сотен позиций, среди которых произведения Федора Достоевского, Харуки Мураками, Стивенга Кинга, Оскара Уайльда и других авторов.

Пресс-служба Сбера уточнила, что список создан по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Таганский суд Москвы 9 февраля оштрафовал More.tv из-за демонстрации сериала с ЛГБТ-тематикой. Учредитель онлайн-кинотеатра должен заплатить 500 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КнигиСбербанк

Горячие новости

Все новости

партнеры