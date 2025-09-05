В Италии рады мировой премьере фильма «Симбиоз» на российском кинофестивале «Докер», заявил в интервью НСН режиссер этой картины Эмануэле Пизано.

Фильм Пизано накануне открыл Международный фестиваль документального кино «Докер», в рамках которого в Москве покажут 64 фильма из 27 стран. Пизано отметил, что его фильм впервые покажут в России, при этом в Италии никто не пытался запретить такую премьеру.