Итальянский режиссер Пизано не испугался премьеры в Москве
В Италии поставили «Докер» в один ряд с крупнейшими фестивалями документального кино в Северной Америке и Европе, сказал в эфире НСН Эмануэле Пизано, отметив творчество Сокурова и Звягинцева.
В Италии рады мировой премьере фильма «Симбиоз» на российском кинофестивале «Докер», заявил в интервью НСН режиссер этой картины Эмануэле Пизано.
Фильм Пизано накануне открыл Международный фестиваль документального кино «Докер», в рамках которого в Москве покажут 64 фильма из 27 стран. Пизано отметил, что его фильм впервые покажут в России, при этом в Италии никто не пытался запретить такую премьеру.
«Это премьера нашего документального фильма, и для нас большая честь быть фильмом открытия этого фестиваля. Это первый раз, когда моя работа приехала в Россию. В списке фестивалей министерства культуры "Докер" стоит в одном ряду с такими фестивалями, как Hot Docs (крупнейший в Северной Америке фестиваль документального кино – прим. НСН), IDFA (фестиваль документального кино в Амстердаме – прим. НСН) и Vision du Réel (фестиваль документального кино в Швейцарии), так что и продюсеры, и министерство, и регион Сицилия, финансировавшие этот документальный фильм, были в восторге, что мы попали в отбор», - подчеркнул режиссер.
Он также рассказал, каких российских кинодеятелей знают в Италии.
«Конечно, мы не можем не упомянуть Александра Сокурова, автора "Русского ковчега", обладателя "Золотого льва" в Венеции за "Фауста". Он сейчас находится в Венеции с документальным фильмом, снятым совместно с итальянской компанией. Среди наиболее известных современных режиссеров - Андрей Звягинцев, добившийся широкого международного признания благодаря таким работам, как "Возвращение" ("Золотой лев" в Венеции) и "Левиафан". В прошлом году документальный фильм Анастасии Трофимовой был представлен на Венецианском кинофестивале и она получила широкую известность», - отметил итальянец.
До работы в кино Пизано создавал клипы для итальянских музыкантов. По его словам, русская музыка не очень популярна в его стране, но в ней чувствуются «сильные культурные корни».
«У меня была возможность слушать русскую музыку, хотя в Италии она не очень распространена. Должен признать, что она поразила меня своей большой аутентичностью звучания, умением передавать эмоции прямым и искренним способом, без надстроек. Это музыка растёт на сильных культурных корнях, способных восстановить чувство идентичности. Что касается музыкальной карьеры, мне посчастливилось сотрудничать с несколькими итальянскими артистами, включая Ultimo, Гриньяни, Брига и многими другими, и этот опыт помог мне сформироваться. В последние годы багаж, накопленный на сотнях видеоклипов, сопровождает меня всегда на съемочных площадках», - заключил собеседник НСН.
Известный австралийский джазмен, тромбонист и певец из Сиднея Дэн Барнетт ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», каких российских музыкантов знают на другом конце земного шара.
