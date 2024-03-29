Возврат билетов и упадок ТЦ: Как индустрия развлечений восстанавливается после теракта

Он также рассказал, что количество отмененных по всей стране массовых мероприятий после теракта на весь период текущих продаж (около года) достигает 1,5–2 тысячи. Это примерно 3% от всех событий, на которые ведется продажа билетов. Большая часть организаторов, по словам Бабича, пытаются перенести концерты на более поздние даты.

В свою очередь глава агентства InterMedia Евгений Сафронов сообщил, что после теракта продажи билетов на концерты упали на 60–70%. Однако, указал он, ряд мероприятий, «отмененных в моменте», все-таки состоится, а спрос на массовые развлечения уже начал восстанавливаться.

ТЦ ОБХОДЯТ СТОРОНОЙ

После теракта россияне боятся посещать места массового скопления людей. Издание «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков торговой недвижимости сообщило, что в торговых центрах Санкт-Петербурга за прошедшие выходные, 23 и 24 марта, сильно снизилась посещаемость. Отмечается, что в городе в силу объективных факторов снижение трафика было выражено в меньшей степени, чем в Москве. Указывается, что Mall Index (отражает количество посетителей на тысячу «квадратов» торговых площадей) ТЦ Петербурга в прошедшие выходные оказался на 10% меньше, чем в предыдущий уикенд, а в Москве снижение составило порядка 28%.

Со своей стороны, в пресс-службе холдинговой компании «Адамант» (владеет 22 ТЦ в Петербурге) сообщили, что посещаемость в выходные дни по разным объектам упала от 25 до 30%. А директор ТРЦ «Охта Молл» Анна Ходош рассказала, что снижение трафика по сравнению с предыдущими выходными составило 20%. По ее словам, многие горожане решили отложить посещение ТЦ из соображений безопасности.

В свою очередь в пресс-службе ТЦ «Галерея» рассказали, что снижение трафика в минувшие выходные оценивается ниже ожидаемого. Там отметили, что наблюдают возросшую обеспокоенность посетителей, от которых увеличилось количество запросов на тему безопасности в официальных группах в соцсетях и число звонков на стойку информации.

В воронежских торговых центрах также зафиксировали снижение посещаемости. Издание De Facto со ссылкой на управляющего ТРЦ Сити-парк «Град» Алексея Базина сообщило, что показатель снизился на 20% на прошедших выходных. При этом он выразил уверенность, что это ситуативное падение и посещаемость восстановится в течение ближайшей недели.