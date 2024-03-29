Возврат билетов и упадок ТЦ: Как индустрия развлечений восстанавливается после теракта

Объем возвратов билетов на массовые мероприятия в РФ достиг 100 тысяч штук после теракта в «Крокусе». Посещаемость ТЦ и кинотеатров сильно упала, при этом сроки ее восстановления разнятся от нескольких недель до года. 

За пять дней, прошедших после теракта в «Крокус Сити Холле», объем возвратов билетов на массовые мероприятия в РФ достиг 100 тысяч штук. Об этом заявил организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, пишет РБК.

По его словам, сейчас на руках у россиян остается порядка шести-семи миллионов билетов, которые были приобретены ранее на все доступные события. Бабич отметил, что их общая стоимость составляет 13–15 миллиардов рублей.

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Он также рассказал, что количество отмененных по всей стране массовых мероприятий после теракта на весь период текущих продаж (около года) достигает 1,5–2 тысячи. Это примерно 3% от всех событий, на которые ведется продажа билетов. Большая часть организаторов, по словам Бабича, пытаются перенести концерты на более поздние даты.

В свою очередь глава агентства InterMedia Евгений Сафронов сообщил, что после теракта продажи билетов на концерты упали на 60–70%. Однако, указал он, ряд мероприятий, «отмененных в моменте», все-таки состоится, а спрос на массовые развлечения уже начал восстанавливаться.

ТЦ ОБХОДЯТ СТОРОНОЙ

После теракта россияне боятся посещать места массового скопления людей. Издание «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков торговой недвижимости сообщило, что в торговых центрах Санкт-Петербурга за прошедшие выходные, 23 и 24 марта, сильно снизилась посещаемость. Отмечается, что в городе в силу объективных факторов снижение трафика было выражено в меньшей степени, чем в Москве. Указывается, что Mall Index (отражает количество посетителей на тысячу «квадратов» торговых площадей) ТЦ Петербурга в прошедшие выходные оказался на 10% меньше, чем в предыдущий уикенд, а в Москве снижение составило порядка 28%.

Со своей стороны, в пресс-службе холдинговой компании «Адамант» (владеет 22 ТЦ в Петербурге) сообщили, что посещаемость в выходные дни по разным объектам упала от 25 до 30%. А директор ТРЦ «Охта Молл» Анна Ходош рассказала, что снижение трафика по сравнению с предыдущими выходными составило 20%. По ее словам, многие горожане решили отложить посещение ТЦ из соображений безопасности.

В свою очередь в пресс-службе ТЦ «Галерея» рассказали, что снижение трафика в минувшие выходные оценивается ниже ожидаемого. Там отметили, что наблюдают возросшую обеспокоенность посетителей, от которых увеличилось количество запросов на тему безопасности в официальных группах в соцсетях и число звонков на стойку информации.

В воронежских торговых центрах также зафиксировали снижение посещаемости. Издание De Facto со ссылкой на управляющего ТРЦ Сити-парк «Град» Алексея Базина сообщило, что показатель снизился на 20% на прошедших выходных. При этом он выразил уверенность, что это ситуативное падение и посещаемость восстановится в течение ближайшей недели.

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На Кубани посещаемость ТЦ упала на 18% после теракта. В компании Focus Technologies рассказали, что посещаемость снизилась не только в связи с безопасностью, но и из-за сочувствия к семьям погибших и пострадавших при теракте. Снижение посещаемости за выходные было отмечено и на рынке торговых центров Южного федерального округа.

Вместе с тем посещаемость ТЦ в подмосковном Красногорске уже восстанавливается. Издание «Комсомольская правда» со ссылкой на бизнесменов сообщило, что люди стали активнее посещать торговые центры в Красногорске и Московской области в целом, несмотря на то, что после теракта прошла всего неделя.

КИНОТЕАТРЫ И МАГАЗИНЫ ЖДУТ РОССИЯН

Посещение кинотеатров также снизилось после теракта. При этом оценки сроков восстановления посещаемости кинозалов и ТЦ разнятся. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в разговоре с НСН отмечал, что отток трафика из кинотеатров и торговых центров – временное явление. По его словам, ситуация может стабилизироваться в течение нескольких недель.

«При подобных трагических событиях всегда есть период инерционного эмоционального восприятия, нежелание куда-то ходить. Но медленно, в течение недели – двух все нормализуется. Скоро люди снова начнут посещать кинотеатры и торговые центры, хотя сейчас отток трафика очень большой. Это заметно на уикенде, на первых днях недели, которая является каникулярной во многих школах. Трафик на детские и семейные новинки должен был быть очень высоким, но этого не происходит. Но, к примеру, фильму Сарика Андреасяна «Онегину» ранее уже повезло. Думаю, основную часть кассы картина собрала и доберет свое, поскольку у этого проекта более взрослая аудитория», – заявил он.

В свою очередь глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН выразил уверенность, что после теракта в «Крокус Сити Холле» посещаемость общественных мест, в том числе ТЦ и кинотеатров, в ближайший год будет кратно снижена.

«В свете последних событий, из-за ужасного теракта, думаю, что это повлияет на поход людей в кинотеатры. После пожара в «Зимней вишне» люди боялись ходить в течение года в места общего пользования, в том числе в ТЦ и кинотеатры. Это ждет нас в ближайшее время», – говорил собеседник НСН.

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А вот президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в беседе с НСН выразила мнение, что низкая посещаемость массовых мероприятий продержится около месяца, после чего показатели восстановятся.

«Мы прогнозируем, что волнения будут в течение месяца, затем все восстановится до прежнего объема. Тенденция сдачи билетов одинакова везде, что касается переноса событий – в первую очередь под ударом концерты. Но организаторы, которые хотели бы изменить дату мероприятий, столкнулись с тем, что площадки до лета плотно заняты. Есть понятный эмоциональный момент, но есть и бытовой. Кто-то все безвозвратно отменил, кто-то уже во вторник принял решение проводить мероприятия», – пояснила она.

Теракт к «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших в результате трагедии увеличилось до 143 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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