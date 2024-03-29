Возврат билетов и упадок ТЦ: Как индустрия развлечений восстанавливается после теракта
Объем возвратов билетов на массовые мероприятия в РФ достиг 100 тысяч штук после теракта в «Крокусе». Посещаемость ТЦ и кинотеатров сильно упала, при этом сроки ее восстановления разнятся от нескольких недель до года.
За пять дней, прошедших после теракта в «Крокус Сити Холле», объем возвратов билетов на массовые мероприятия в РФ достиг 100 тысяч штук. Об этом заявил организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, пишет РБК.
По его словам, сейчас на руках у россиян остается порядка шести-семи миллионов билетов, которые были приобретены ранее на все доступные события. Бабич отметил, что их общая стоимость составляет 13–15 миллиардов рублей.
Он также рассказал, что количество отмененных по всей стране массовых мероприятий после теракта на весь период текущих продаж (около года) достигает 1,5–2 тысячи. Это примерно 3% от всех событий, на которые ведется продажа билетов. Большая часть организаторов, по словам Бабича, пытаются перенести концерты на более поздние даты.
В свою очередь глава агентства InterMedia Евгений Сафронов сообщил, что после теракта продажи билетов на концерты упали на 60–70%. Однако, указал он, ряд мероприятий, «отмененных в моменте», все-таки состоится, а спрос на массовые развлечения уже начал восстанавливаться.
ТЦ ОБХОДЯТ СТОРОНОЙ
После теракта россияне боятся посещать места массового скопления людей. Издание «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков торговой недвижимости сообщило, что в торговых центрах Санкт-Петербурга за прошедшие выходные, 23 и 24 марта, сильно снизилась посещаемость. Отмечается, что в городе в силу объективных факторов снижение трафика было выражено в меньшей степени, чем в Москве. Указывается, что Mall Index (отражает количество посетителей на тысячу «квадратов» торговых площадей) ТЦ Петербурга в прошедшие выходные оказался на 10% меньше, чем в предыдущий уикенд, а в Москве снижение составило порядка 28%.
Со своей стороны, в пресс-службе холдинговой компании «Адамант» (владеет 22 ТЦ в Петербурге) сообщили, что посещаемость в выходные дни по разным объектам упала от 25 до 30%. А директор ТРЦ «Охта Молл» Анна Ходош рассказала, что снижение трафика по сравнению с предыдущими выходными составило 20%. По ее словам, многие горожане решили отложить посещение ТЦ из соображений безопасности.
В свою очередь в пресс-службе ТЦ «Галерея» рассказали, что снижение трафика в минувшие выходные оценивается ниже ожидаемого. Там отметили, что наблюдают возросшую обеспокоенность посетителей, от которых увеличилось количество запросов на тему безопасности в официальных группах в соцсетях и число звонков на стойку информации.
В воронежских торговых центрах также зафиксировали снижение посещаемости. Издание De Facto со ссылкой на управляющего ТРЦ Сити-парк «Град» Алексея Базина сообщило, что показатель снизился на 20% на прошедших выходных. При этом он выразил уверенность, что это ситуативное падение и посещаемость восстановится в течение ближайшей недели.
На Кубани посещаемость ТЦ упала на 18% после теракта. В компании Focus Technologies рассказали, что посещаемость снизилась не только в связи с безопасностью, но и из-за сочувствия к семьям погибших и пострадавших при теракте. Снижение посещаемости за выходные было отмечено и на рынке торговых центров Южного федерального округа.
Вместе с тем посещаемость ТЦ в подмосковном Красногорске уже восстанавливается. Издание «Комсомольская правда» со ссылкой на бизнесменов сообщило, что люди стали активнее посещать торговые центры в Красногорске и Московской области в целом, несмотря на то, что после теракта прошла всего неделя.
КИНОТЕАТРЫ И МАГАЗИНЫ ЖДУТ РОССИЯН
Посещение кинотеатров также снизилось после теракта. При этом оценки сроков восстановления посещаемости кинозалов и ТЦ разнятся. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в разговоре с НСН отмечал, что отток трафика из кинотеатров и торговых центров – временное явление. По его словам, ситуация может стабилизироваться в течение нескольких недель.
«При подобных трагических событиях всегда есть период инерционного эмоционального восприятия, нежелание куда-то ходить. Но медленно, в течение недели – двух все нормализуется. Скоро люди снова начнут посещать кинотеатры и торговые центры, хотя сейчас отток трафика очень большой. Это заметно на уикенде, на первых днях недели, которая является каникулярной во многих школах. Трафик на детские и семейные новинки должен был быть очень высоким, но этого не происходит. Но, к примеру, фильму Сарика Андреасяна «Онегину» ранее уже повезло. Думаю, основную часть кассы картина собрала и доберет свое, поскольку у этого проекта более взрослая аудитория», – заявил он.
В свою очередь глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН выразил уверенность, что после теракта в «Крокус Сити Холле» посещаемость общественных мест, в том числе ТЦ и кинотеатров, в ближайший год будет кратно снижена.
«В свете последних событий, из-за ужасного теракта, думаю, что это повлияет на поход людей в кинотеатры. После пожара в «Зимней вишне» люди боялись ходить в течение года в места общего пользования, в том числе в ТЦ и кинотеатры. Это ждет нас в ближайшее время», – говорил собеседник НСН.
А вот президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в беседе с НСН выразила мнение, что низкая посещаемость массовых мероприятий продержится около месяца, после чего показатели восстановятся.
«Мы прогнозируем, что волнения будут в течение месяца, затем все восстановится до прежнего объема. Тенденция сдачи билетов одинакова везде, что касается переноса событий – в первую очередь под ударом концерты. Но организаторы, которые хотели бы изменить дату мероприятий, столкнулись с тем, что площадки до лета плотно заняты. Есть понятный эмоциональный момент, но есть и бытовой. Кто-то все безвозвратно отменил, кто-то уже во вторник принял решение проводить мероприятия», – пояснила она.
Теракт к «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших в результате трагедии увеличилось до 143 человек, передает «Радиоточка НСН».
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