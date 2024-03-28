Московские театры направят выручку в помощь пострадавшим от теракта в «Крокусе»

Ряд театров Москвы перечислят выручку в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента культуры города Алексея Фурсина.

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По его словам, театры, а также другие организации культуры инициировали коллективами перечисление средств в фонд «Красного креста» в поддержку пострадавших.

Решение перечислить выручку приняли Московский академический театр сатиры, театр имени Владимира Маяковского, Московский театр Олега Табакова.

Ранее владельцы «Крокуса» Агаларовы направили 100 млн рублей пострадавшим при теракте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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