«Живым нужно жить»: Интерес россиян к концертам восстановится в течение месяца

Массовые события не просто являются развлечением, но и помогают поддерживать хорошее настроение, поэтому зрители не откажутся от концертов надолго, сказала НСН Юлия Жоля.

Большинство организаторов событий после теракта в «Крокус Сити Холле» столкнулись с невозможностью переноса даты, поэтому отменили мероприятия, либо приняли решения проводить их согласно первоначальному плану, заявила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в беседе с НСН

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По данным РБК, за пять дней после трагедии россияне вернули 100 тысяч билетов. Также уточняется, что отменилось всего 1,5–2 тысячи массовых событий, что составляет всего 3% от общего числа запланированных мероприятий. Жоля рассказала, что в отрасли ожидают снижения волнений в обществе уже в течение месяца.

«Особенно в понедельник люди решительно массово возвращали билеты. Но уже к концу дня паника остановилась. Мы прогнозируем, что волнения будут в течение месяца, затем все восстановится до прежнего объема. Тенденция сдачи билетов одинакова везде, что касается переноса событий – в первую очередь под ударом концерты. Но организаторы, которые хотели бы изменить дату мероприятий столкнулись с тем, что площадки до лета плотно заняты. Есть понятный эмоциональный момент, но есть и бытовой. Кто-то все безвозвратно отменил, кто-то уже во вторник принял решение проводить мероприятия», - пояснила она.

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По словам собеседницы НСН, отмена развлекательных событий не пойдет на пользу обществу, поскольку люди на регулярной основе нуждаются в возможности отвлечься от текущих проблем.

«Все понимают, в какое время мы живем. События – инструмент, который помогает людям сохранять хорошее внутреннее состояние, а это здоровье. Не просто развлечение для народа, это поддержка. Люди не могут годами, месяцами находится в депрессии. Жаль, что происходят печальные события, но живые должны жить», - добавила она.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев предположил, что число желающих посещать крупные мероприятия и концерты после теракта может снизиться на 25-50%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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