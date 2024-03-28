«Живым нужно жить»: Интерес россиян к концертам восстановится в течение месяца

По данным РБК, за пять дней после трагедии россияне вернули 100 тысяч билетов. Также уточняется, что отменилось всего 1,5–2 тысячи массовых событий, что составляет всего 3% от общего числа запланированных мероприятий. Жоля рассказала, что в отрасли ожидают снижения волнений в обществе уже в течение месяца.

«Особенно в понедельник люди решительно массово возвращали билеты. Но уже к концу дня паника остановилась. Мы прогнозируем, что волнения будут в течение месяца, затем все восстановится до прежнего объема. Тенденция сдачи билетов одинакова везде, что касается переноса событий – в первую очередь под ударом концерты. Но организаторы, которые хотели бы изменить дату мероприятий столкнулись с тем, что площадки до лета плотно заняты. Есть понятный эмоциональный момент, но есть и бытовой. Кто-то все безвозвратно отменил, кто-то уже во вторник принял решение проводить мероприятия», - пояснила она.