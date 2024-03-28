От «Пикника» до Земфиры: Теракт в «Крокусе» стер границы между музыкантами

ОТ «ПИКНИКА» ДО БАСТЫ: «ТОЧКИ СВЕТА И АБСОЛЮТНОЕ ДОБРО»

Музыкантам «Пикника» удалось спастись во время атаки террористов на «Крокус Сити Холл», однако в числе погибших оказалась помощница директора группы Екатерина Кушнер, также сотрудничавшая с группой «Мельница». Несколько оправившись от шока, один из лидеров «Пикника» Эдмунд Шклярский 24 марта выступил с видеообращением.

Он назвал случившееся «страшной и бессмысленной трагедией», отметив, что «еще не придумано слов», которые могли бы воскресить погибших или утешить их родственников.

На следующий день группа «Пикник» сообщила, что 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге пройдет вечер памяти жертв теракта, собранные на котором средства будут отправлены семьям погибших и пострадавшим. На концерт приехали и те, кто купил билеты заранее, и те, кто был в трагический день в «Крокусе». Очевидцы рассказывают, что это выступления пробило многих «до мурашек».

28 марта на всех стриминговых площадках вышел альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 песен Муслима Магомаева. В его записи приняли участие в основном поп-исполнители и рэп-музыканты, в числе которых, в частности, оказались Баста, «Три дня дождя», Полина Гагарина, Стас Михайлов, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», MACAN, HammAli, Navai, Люся Чеботина, TONI. Mary Gu и Emin.

Zivert не принимала участие в записи альбома, однако рассказала о нем сегодня своим подписчикам в соцсетях.

«Послушайте, пожалуйста. Все деньги со стриминга пойдут на помощь и поддержку семей пострадавших. Обнимите своих близких и дорожите каждым днём», - написала певица.

Гарик Сукачев отреагировал на теракт в 23:39 в день трагедии. Диана Арбенина опубликовала видео с отрывком песни «Зву-чи». Вячеслав Бутусов написал «скорбим и молимся...», а лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин выступил утром 24 марта с трехминутным видеообращением.

«Осмысление так и не пришло, в моей голове не укладывается, как это может происходить, кто эти люди, какая у них мотивация, чтобы делать абсолютное зло в чистом виде. Конечно, мы не будем играть сегодня концерт, это невозможно. Я не могу представить, как петь бодрые и веселые песни. (…) Что мы можем в этой ситуации сделать? Мы можем только противопоставить этому абсолютному злу какое-то абсолютное добро. Добро должно множиться, иначе эта чернота нас всех съест», - сказал Шахрин.

Он призвал поклонников группы «не озлобиться и множить вокруг себя добро», отметив при этом, что гнев людей справедлив.

Светлана Сурганова отменила концерт в Тюмени, который был запланирован на 25 марта, отметив важность ближайших выступлений в Челябинске (26 марта), Екатеринбурге (28 марта) и Перми (29 марта).

«Несмотря на тяжелые времена, важно помнить, что жизнь продолжается и наши концерты в Челябинске, Екатеринбурге и Перми состоятся. Хочется, чтобы наши встречи стали яркими точками света, напоминая о том, что вместе мы сила, способная преодолеть любые трудности. Берегите себя и близких и помните: музыка объединяет и дарит нам надежду», - пояснила Сурганова.

Анна Асти перевела пострадавшим 1 млн рублей, а певец Shaman – 5 млн рублей.