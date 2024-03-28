От «Пикника» до Земфиры: Теракт в «Крокусе» стер границы между музыкантами
«Пикник» дал концерт-реквием в Питере, поп-музыканты и рэперы записали альбом «Голос мой услышь», а в числе соболезнующих рок-музыкантов оказались также Anacondaz, Louna, «Мумий Тролль» и НАИВ.
Теракт в «Крокус Сити Холл» шокировал российских музыкантов, однако концертная жизнь, встав на паузу, продолжилась сразу несколькими акциями в память о жертвах трагедии.
Группа «Пикник» дала 27 марта концерт-реквием в Питере, 28 марта на всех стриминговых площадках вышел альбом «Голос мой услышь», в записи которого приняли участие около двух десятков музыкантов.
При этом о кровавых событиях в Москве высказались не только лидеры топовых рок-групп, но и ряд музыкантов, давно не выступавших в стране и даже имеющих статус иноагентов.
ОТ «ПИКНИКА» ДО БАСТЫ: «ТОЧКИ СВЕТА И АБСОЛЮТНОЕ ДОБРО»
Музыкантам «Пикника» удалось спастись во время атаки террористов на «Крокус Сити Холл», однако в числе погибших оказалась помощница директора группы Екатерина Кушнер, также сотрудничавшая с группой «Мельница». Несколько оправившись от шока, один из лидеров «Пикника» Эдмунд Шклярский 24 марта выступил с видеообращением.
Он назвал случившееся «страшной и бессмысленной трагедией», отметив, что «еще не придумано слов», которые могли бы воскресить погибших или утешить их родственников.
На следующий день группа «Пикник» сообщила, что 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге пройдет вечер памяти жертв теракта, собранные на котором средства будут отправлены семьям погибших и пострадавшим. На концерт приехали и те, кто купил билеты заранее, и те, кто был в трагический день в «Крокусе». Очевидцы рассказывают, что это выступления пробило многих «до мурашек».
28 марта на всех стриминговых площадках вышел альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 песен Муслима Магомаева. В его записи приняли участие в основном поп-исполнители и рэп-музыканты, в числе которых, в частности, оказались Баста, «Три дня дождя», Полина Гагарина, Стас Михайлов, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», MACAN, HammAli, Navai, Люся Чеботина, TONI. Mary Gu и Emin.
Zivert не принимала участие в записи альбома, однако рассказала о нем сегодня своим подписчикам в соцсетях.
«Послушайте, пожалуйста. Все деньги со стриминга пойдут на помощь и поддержку семей пострадавших. Обнимите своих близких и дорожите каждым днём», - написала певица.
Гарик Сукачев отреагировал на теракт в 23:39 в день трагедии. Диана Арбенина опубликовала видео с отрывком песни «Зву-чи». Вячеслав Бутусов написал «скорбим и молимся...», а лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин выступил утром 24 марта с трехминутным видеообращением.
«Осмысление так и не пришло, в моей голове не укладывается, как это может происходить, кто эти люди, какая у них мотивация, чтобы делать абсолютное зло в чистом виде. Конечно, мы не будем играть сегодня концерт, это невозможно. Я не могу представить, как петь бодрые и веселые песни. (…) Что мы можем в этой ситуации сделать? Мы можем только противопоставить этому абсолютному злу какое-то абсолютное добро. Добро должно множиться, иначе эта чернота нас всех съест», - сказал Шахрин.
Он призвал поклонников группы «не озлобиться и множить вокруг себя добро», отметив при этом, что гнев людей справедлив.
Светлана Сурганова отменила концерт в Тюмени, который был запланирован на 25 марта, отметив важность ближайших выступлений в Челябинске (26 марта), Екатеринбурге (28 марта) и Перми (29 марта).
«Несмотря на тяжелые времена, важно помнить, что жизнь продолжается и наши концерты в Челябинске, Екатеринбурге и Перми состоятся. Хочется, чтобы наши встречи стали яркими точками света, напоминая о том, что вместе мы сила, способная преодолеть любые трудности. Берегите себя и близких и помните: музыка объединяет и дарит нам надежду», - пояснила Сурганова.
Анна Асти перевела пострадавшим 1 млн рублей, а певец Shaman – 5 млн рублей.
ОТ ЗЕМФИРЫ ДО МОРГЕНШТЕРНА. «ПЕРЕЖИТЬ ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА»
В числе музыкантов, выразивших соболезнования, оказались и артисты, давно не выступавшие в России.
«Нет слов. Соболезную близким», - написала в соцсетях в 23:21 в день теракта Земфира, признанная в России иноагентом.
Группы «Louna» и «НАИВ» опубликовали в соцсетях траурные картинки с горящими свечами, «Мумий Тролль» выразил соболезнования и призвал «беречь своих близких».
«Казалось, уже мало что может шокировать, но нет предела жестокости. Всем сил, терпения и стойкости пережить темные времена. Помните, что вы не одни», - написала группа «Anacondaz».
Музыканты также опубликовали ссылки на сбор средств на помощь пострадавшим от теракта, отметив, что «от себя и по своим силам закинули».
Группа «Би-2» 24 марта опубликовала фрагмент видео с песней «Колыбельная» со словами «Мир животных изначально жесток, но не звери нажимают на курок». Музыканты подписали пост: «И пусть кошмар уйдет».
«Мы много раз выступали в этом чудесном зале и в ужасе от того, что там случилось. Искренние соболезнования каждому, кого коснулась эта трагедия. Сил и терпения каждому из нас», - написали "ВКонтакте" музыканты группы «Машина Времени», опубликовав фото с разных концертов в «Crocus City Hall».
Экс-лидер панк-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин, соцсети которого полны неоднозначными высказываниями, вечером 23 марта также отдал дань погибшим.
«Каждый день приносит все новые и новые трагедии. (…) Теперь невероятное по своей бессмысленной жестокости нападение на мирных людей в Москве, на концерте в «Крокус Сити Холле». Мои соболезнования всем родственникам, близким, знакомым жертв», - написал музыкант в Telegram.
Cо своей стороны, признанный в России иноагентом рэпер Моргенштерн перевел миллион рублей 15-летнему школьнику Исламу Халилову, который подрабатывал в гардеробе «Крокуса» и спас десятки людей во время теракта, указав им дорогу к спасительному выходу.
22 марта вечером вооруженные люди расстреляли зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». По последним данным, в результате атаки террористов погибли 143 человека.
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