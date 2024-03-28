Любимова: Минкультуры РФ прорабатывает охрану массовых мероприятий после теракта

Минкультуры РФ прорабатывает вопрос охраны массовых мероприятий после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила глава министерства Ольга Любимова.

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Она отметила, что соответствующие нормативы и правила существуют, на предстоящей встрече Минкультуры с коллегами из силовых структур планируется обсудить и актуализировать эту повестку. По словам Любимовой, речь идет не только о массовых мероприятиях, но также об охране творческих вузов и общежитий.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, число погибших в результате теракта выросло до 140, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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