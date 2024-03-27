«Уикенд без трафика»: Кинотеатры ждут восстановления посещаемости через две недели

На фоне теракта в «Крокус Сити Холле» все больше людей воздерживается от посещения торговых центров и кинотеатров, однако тренд не станет долгосрочным, сказал НСН Роман Исаев.

Отток трафика из кинотеатров и торговых центров - временное явление, ситуация может стабилизироваться в течение нескольких недель, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.

Кинотеатры РФ рассчитывают выйти на сборы в 40 млрд рублей в 2024 году

В день общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» 24 марта почти все кинотеатры в России были закрыты. Так, сеть «Каро» не работала все выходные. Отдельные кинотеатры в ряде регионов страны отказались от показа комедий или полностью прекратили работу. По словам Исаева, кинотеатры лишились бы зрителей даже в случае продолжения работы в минувшие выходные.

«При подобных трагических событиях всегда есть период инерционного эмоционального восприятия, нежелание куда-то ходить. Но медленно, в течение недели – двух все нормализуется. Скоро люди снова начнут посещать кинотеатры и торговые центры, хотя сейчас отток трафика очень большой. Это заметно на уикенде, на первых днях недели, которая является каникулярной во многих школах. Трафик на детские и семейные новинки должен был быть очень высоким , но этого не происходит. Но, к примеру, фильму Сарика Андреасяна «Онегину» ранее уже повезло. Думаю, основную часть кассы картина собрала и доберет свое, поскольку у этого проекта более взрослая аудитория», - заявил он.
Кинотеатры сообщили, что доля российских фильмов достигла 75% в 2023 году

Собеседник НСН также добавил, что кинотеатры и торговые центры на фоне текущих событий озадачены усилением мер безопасности.

«Обсуждаются и реализуются меры дополнительного контроля, усиление безопасности. Но ответственность за это лежит на торговых центрах, это они обеспечивают охрану своих объектов. При этом кинотеатры на своих площадях тоже принимают необходимые меры. Однако дополнительные рамки металлоискателей ставить никто в ресторанах и кинотеатрах не будет, они стоят на входе торговых центров и хорошо справляются с проходящим потоком людей», - пояснил Исаев.

Ранее сообщалось, что по итогу уикенда российский кинопрокат возглавил фильм Ильи Учителя «Летучий корабль». За 21–24 марта музыкальная фэнтезийная лента собрала 238,5 млн рублей. Также в число лидеров кинопроката вошла картина Сарика Андреасяна «Онегин» со сборами 49,3 млн рублей, общие сборы фильма на данный момент составляют 663,3 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Торговые ЦентрыКинотеатры

Горячие новости

Все новости

партнеры